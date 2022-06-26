Kimlik Numarası Üzerinden, Banka Hesabınız Varsa: 45.000 TL Ödeme Verilecektir

Qnb Finansbank başlatmış olduğu yeni kampanyada 45.000'ye kadar bankalar üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirmesi durumunda Kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Düşük faiz oranları ile birlikte alabileceğiniz bu Kredi kampanyalarına katılmak isteyen vatandaşların banka şartlarına uygun olmaları durumunda en yakın banka şubesi üzerinden veya cep telefonları üzerinden SMS atarak Kredi alabileceği Haberi geldi. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek t.c kimlik numaranızı yazabilir ve bu mesajı 50-30 numarasına gönderebilirsiniz.

Qnb Finansbank üzerinden başlatılan Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin Kredi şartlarına uygun olmaları 36 ay vadeye kadar Kredi alabileceğini de söylemek istiyoruz.

Banka hesabınızın olması durumunda müşteri hizmetleri üzerinden veya qnb mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecek onaylanan tutarları aynı gün içinde hesaplarımıza yatırabileceksiniz. Qnb mobil uygulaması üzerinden hafta sonu olsa bile kredi başvurusunda bulunmanız durumunda banka sizlerin Kredi puanımı sorguladıktan sonra nakit onay verecek ve onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak bankamatiklerden çekebileceksiniz.

Qnb Finansbank haricinde diğer bankalar üzerinden de kredi başvurusu yaparak işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kredi onayı alabilmeniz için banka kredi puanınızın 1500 ve üzerinde olması gerekmektedir.

Diğer bankalara başvuru

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara Garanti Bankası üzerinden de işlem yapılmaktadır. Garanti Bankası şubelerine giderek Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız şartlara uygun olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri bu krediye resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak katılabiliyor. Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde sonuç verecek onaylanan tutarı aynı gün içinde hesabınıza yatmanıza olanak sağlayacaktır.

Sadece Garanti Bankası değil Denizbank üzerinden de Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak Kredi başvurusunda bulunmanız mümkündür. DenizBank emekli kredisi ve Denizbank cebimde Kredi kampanyalarına katılacak olan vatandaşlar kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak mesajı 32 80 numarasına göndermeleri ile birlikte Kredi kampanyasına katılmış olacak ve 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenecektir.