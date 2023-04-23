Bensu Soral Hayranları Tuzak Dizisinden Memnuniyet Duyuyor

Tuzak isimli televizyon dizisi projesi 28 Nisan Cuma akşamında TV8 ekranında final bölümünü yayınlayarak dizi hayranlarına veda edecek. Proje bir sezon boyunca ayakta kalabilen bir yapım olarak adından söz ettirmişti. Büyük iddialar ile yayın hayatına başlayan dizi daha sonra hayal kırıklığına uğratmış ve beklenilen sonuçları elde edememişti. Bir intikam öyküsünü ekranlara yaşayan Tuzak dizisi yayın hayatına başladıktan sonra izleyici kaybı yaşamıştı.

Popüler oyuncu Akın Akınözü hayranları ise oyuncuyu daha etkili ve daha güçlü bir projede beklemiş ancak daha sonra bu diziye de alışılmıştı. Özellikle sosyal medyada Akın Akınözü isimli oyuncunun Tuzak dizisinde yer alma sebebiyle çok sayıda paylaşım yapılmıştı. Bu şekilde dizi hayranlarının Akın Akınözü isimli oyuncuyu ne kadar çok sahiplendiği bir kez daha gözler önüne serilmişti.

Ünlü oyuncu Bensu Soral da Tuzak dizisinden büyük fayda sağlayan isimlerden biri oldu. Oyuncunun İçerde dizisinde güçlü bir çıkışa imza atması sonrasında uzun süre boyunca proje beğenmemesi bir gerçek olarak görülüyordu. Daha önce Kubilay Aka ile partner olan ve Cam Tavanlar dizisinde rol alan oyuncu, bu proje ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Cam Tavanlar dizisinde Bensu Soral'ın oyunculuk performansı çok tartışılmış ve Soral’ın isminin doğru seçim olmadığı yönünde yorumlar yazılmıştı.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana 25 bölümünü geride bırakan Tuzak dizisi bu defa Bensu Soral hayranlarını memnun etti ve oyuncunun Cam Tavanlar dizisine göre daha başarılı bir performans sergilediği düşünüldü. Yeni projesi ile kendisi hakkında yazılan olumsuz yorumları yanıltan ünlü oyuncu bu dizi ile yapımcıların kuşkularını giderecek bir performans ortaya koydu. Dizinin final yapması sonrasında oyuncu yine çok sayıda teklif alacaktır. Final bölümüne çok yaklaşan tuzak dizisi için artık geri sayım başladı.