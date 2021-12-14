Belarus: Muhalefet Lideri Tikhanovski'ye 18 Yıl Hapis

Devlet medyası, Belarus'taki bir mahkemenin, geçen yıl otoriter lider Alexander Lukashenko'ya karşı benzeri görülmemiş bir protesto hareketini alevlendirdikten sonra muhalefet lideri Sergei Tikhanovsky'yi 18 yıl hapis cezasına çarptırdığını söyledi.

Devlet gazetesi Sovetskaya Belarus'un haberine göre, güneydoğudaki Gomel kentindeki bir gözaltı merkezinde kapalı kapılar ardında aylarca süren bir duruşmanın ardından mahkeme, 43 yaşındaki Tikhanovski'yi ayaklanmalar düzenlemek ve toplumsal nefreti körüklemekten suçlu buldu.

Tikhanovski'nin karısı, kendi kendini sürgüne gönderen Belarus demokrasi ikonu Sviatlana Tsikhanouskaya, kararı kınadı

Kocası cezayı aldıktan sonra Twitter'da “Diktatör en güçlü muhaliflerinden alenen intikam alıyor” diye yazdı.

“Siyasi tutsakları kapalı duruşmalarda saklarken, baskılara sessizce devam etmeyi umuyor. Ama bütün dünya izliyor. Durmayacağız,” diye ekledi İngilizce.

Tikhanovsky'nin yüksek profilli davadaki beş sanıktan biri olan 65 yaşındaki kıdemli politikacı Mikola Statkevich, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Statkevich, 2010 seçimlerinde Lukashenko'ya meydan okudu, ancak altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2015'in başlarında serbest bırakıldı, 2020 anketine itiraz etmesi yasaklandı.

Hem Tikhanovsky hem de Statkevich, Mayıs 2020'den beri gözaltında. Haziran ayında başlayan dava hakkında çok az şey biliniyordu.

1994'ten beri iktidarda olan Lukashenko, 2020 seçimlerinden sonra Batı tarafından haksız olarak görülen benzeri görülmemiş protestoların patlak vermesinden bu yana rakiplerini eziyor. Lukashenko hükümeti, önde gelen tüm muhaliflerini hapse attı veya kaçmaya zorladı. Tikhanovsky, Belarus'taki Ağustos 2020 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Lukashenko'ya karşı yarışmayı planladı, ancak oylamadan önce tutuklandı ve hapse atıldı.

Tutuklandığı sırada siyasi bir acemi olan eşi Tsikhanouskaya, anketlerde yerini aldı ve seçimleri kazandığına inanılıyordu. Davanın bir diğer yüksek profilli sanık, 29 yaşındaki Igor Losik Salı günü 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl, mesajlaşma uygulaması Telegram'daki popüler kanalını isyanları kışkırtmak için kullanmaktan tutuklanmıştı. Davadaki diğer üç sanık, blog yazarı Vladimir Tsyganovich'in yanı sıra Tikhanovsky ile bağlantılı iki aktivist: Artyom Sakov ve Dmitry Popov. Tsyganovich 15 yıl hapis cezasına çarptırılırken, Sakov ve Popov 16'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karizmatik bir aktivist olan Tikhanovsky, Lukashenko'ya “hamamböceği” dediği zaman ona yeni bir hakarette bulundu ve kampanya sloganı “Hamam böceğini durdur” oldu. Destekçileri, protestolarda genellikle böcekleri öldürmek için kullanılan terlikleri salladı

Ancak eylemci, cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladıktan kısa bir süre sonra kamu düzenini ihlal suçlamasıyla tutuklandı.

Kocasının tutuklandığı sırada iki çocuk annesi olan eşi, Lukashenko'nun oylama sonrasında bir baskı başlatmasının ardından eski Sovyet Belarus'tan komşu Avrupa Birliği üyesi Litvanya'ya kaçmak zorunda kaldı.

Batılı hükümetler tarafından Belarus'un en büyük muhalefet lideri olarak çabucak tanındı ve o zamandan beri ülkede değişim için kulis yapıyor. Eylül ayında bir Belarus mahkemesi muhalefet lideri Maria Kolesnikova'yı ulusal güvenliği ihlal etmekten ve iktidarı ele geçirmek için komplo kurmaktan 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sürgüne gitmeyi reddeden eski flütçü, Yunanistan'a kaçan Tsikhanouskaya ve Veronika Tsepkalo ile birlikte protesto liderlerinden oluşan üçlü bir kadının parçasıydı. Temmuz ayında, bir başka muhalefet lideri ve eski bankacı Viktor Babaryko, dolandırıcılık suçlamasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.