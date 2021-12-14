Ugandalı Muhalefet Lideri Bobi Wine 'Ev Hapsinde'

Ugandalı muhalefet lideri Bobi Wine, planlanan bir kampanya mitinginden önce güvenlik güçlerinin evini kuşattığını ve onu ev hapsine aldığını söyledi.

Son yıllarda birkaç kez tutuklanan şarkıcı-politikacı, Salı günü Twitter'da yaptığı bir dizi paylaşımda, polis ve askeri görevlilerin bir gecede görevlendirildiğini ve başkent Kampala'nın kuzeyindeki Magere'deki evinden çıkmasını engellediğini söyledi.

“Ordu evimin etrafındaki konuşlandırmayı artırdı. Bobi Wine Twitter'da yaptığı açıklamada, uzun süredir Devlet Başkanı Yoweri Museveni'yi kendisini "ev hapsine almakla" suçlayarak kimsenin gitmesine veya girmesine izin verilmiyor" dedi.

Asıl adı Robert Kyagulanyi olan Bobi Wine, Salı günü Museveni'nin de miting düzenlemesinin beklendiği merkez Kayunga ilçesinde bir ara seçimde yarışan bir muhalefet adayını desteklemek için kampanya başlattı.

Bobi Wine, "Güvenlik görevlimiz ve bahçıvanımız şiddetle tutuklandı ve dövüldü," diyerek kapısının dışında bir polis aracına "biriktirildiklerini" ve telefonlarına el konulduklarını da sözlerine ekledi.

Bobi Wine, Museveni'yi altıncı dönem için iktidara getiren gergin bir Ocak seçimlerinde ikinci oldu. Oylama, muhalefet adaylarının rutin olarak polis tarafından engellendiği ve birçok kişinin güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğü kampanyaların ardından internet kesintisi altında yapıldı.

Bobi Wine'ın (son yıllardaki pek çok örnekten biri) tutuklanması ve iki günlük gözaltında tutulmasının yol açtığı protestolar sırasında seçim öncesi gerilimler tırmandı. Gençler sokakta ateş yaktı ve güvenlik güçleri en az 54 kişiyi öldürdü.

Bobi Wine'ın Ulusal Birlik Platformu partisi, yüzlerce destekçisinin seçimler sırasında güvenlik güçleri tarafından kaçırıldığını iddia etti - bazıları öldürüldü, bazıları haftalar sonra işkence belirtileri göstererek yeniden ortaya çıktı.

Anketlerin ardından askerler ve polis, Bobi Wine'ın mülkünü kuşattı ve karısı da dahil olmak üzere hane halkının ayrılmasını engelledi. Mahkeme 11 gün sonra serbest bırakılmasına karar verdi.

Geçen hafta, silahlı kuvvetlerin iki üyesine, geçen yıl protestoculara karşı şiddet eylemlerinde rol oynadıkları için uzun hapis cezaları verildi.

ABD, günler önce askeri istihbarat şefi Tümgeneral Abel Kandiho'ya dayak, cinsel saldırı ve elektrik çarpması gibi ciddi insan hakları ihlallerine karıştığını öne sürerek yaptırımlar ilan etmişti.

Mart ayında Bobi Wine, Kampala'da destekçilerinin serbest bırakılmasını talep eden bir protestoya öncülük ettiği için tutuklandı.