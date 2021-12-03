Türkiye'de Kadın Cinayetleri Belgeseli İngiltere'nin Oscar Adayı Oldu

Türkiye'de kadına yönelik şiddeti sona erdirmek için çalışan aktivistlerin çabalarını anlatan bir belgesel, Birleşik Krallık'ın Akademi Ödülleri'nde En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film kategorisine resmi girişi olarak seçildi.

Yapımcılığını Türk ve İngiliz sinemacılar tarafından yapılan ve çekilmesi beş yıl süren Boşanmaya Ölmek, geçtiğimiz hafta İngiltere sinemalarında vizyona girdi.

Hukukçu İpek Bozkurt ve aktivist Ayşen Ece Kavas'ın toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalan kadınlarla, kendilerine ve ailelerine labirent bir Türk ceza sistemi aracılığıyla adalet aramalarına yardımcı olmak için bir araya gelen çalışmalarını takip ediyor.

Bozkurt ve Kavas, Türkiye'de kadına yönelik şiddeti izleyen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun bir parçası. Örgüt ayrıca davalara katılarak ve davalar etrafında mitingler düzenleyerek mağdurlar için desteğin harekete geçirilmesine ve kamuoyu baskısının uygulanmasına yardımcı olur.

Platforma göre, 2021'de şu ana kadar Türkiye'deki erkekler 285 kadını öldürdü - geçen yıl öldürülen 300'ü aşmak üzere.

Kadına yönelik şiddet Türkiye'de sıklıkla manşetlere konu oldu, ancak kadın hakları aktivistleri ülkenin hukuk sisteminin kovuşturma ve faillere verilen cezaları takip etmekte başarısız olduğunu söylüyor. Başarısızlığın, bağımsız bir yaşam seçen kadınları suçlayan yukarıdan aşağıya bir anlatının sonucu olduğunu söylüyorlar.

'Daha samimi'

81 dakikalık film, siyaset ve kadına yönelik şiddet arasındaki ilişkiye dikkat çekmenin yanı sıra, istatistiklerin ötesinde, özellikle iki kadın üzerindeki zahmetli fiziksel ve duygusal bedele yakından bir bakış sunuyor.

Biri, ilk çocuğunu doğurduktan iki gün sonra kocasının kafasına vahşice vurması sonucu beyin kanaması geçiren televizyon haber spikeri Kübra Eken. Eken'in hareket kabiliyetini ve konuşmasını yeniden kazanması yıllar süren tedavi ve terapi aldı.

Diğeri ise reşit olmayan bir komşusuna tecavüz ettiğini öğrendikten sonra eşinden boşanma kararı alan altı çocuk annesi Arzu Boztaş'ı ikinci eş olarak almaya çalıştı. Bir gün koca Boztaş'a çocukları göndermesini söylemiş, sonra elinde pompalı tüfekle gelip onu yere yatırmış ve her iki kolundan ve bacağından çok yakın mesafeden vurmuş.

İngiliz yönetmen Chloe Fairweather, Boztaş'ın eylemci Kavas ile görüşmesini gördükten sonra Boşanmak İçin Ölmek'i çekmeye karar verdiğini söyledi. Fairweather, "Başına gelen şiddetin aşırılığına pek hazırlıklı değildim, ama aynı zamanda Arzu'dan gerçekten etkilendim" dedi.

“Bir bakıma çok güçlüydü ve hayatını yeniden kurmaya kendini o kadar adamıştı ki… O zaman onun hikayesini ortaya çıkarmak için motive oldum.”

Film, Boztaş'ı 14 yaşında evlendirdiği için pişman olan babası da dahil olmak üzere, eski kocasının düzgün bir şekilde yargılanmasını sağlamaya çalışan Boztaş ve ailesini konu alıyor.

Daha sonra uzun metrajlı belgeselde eski koca, Boztaş'ı vurduğuna pişman olmadığını, çocuklarına iyi bir anne olmadığını söyleyerek cezaevinden anlatıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2014'te Boşanmak İçin Ölmek'te gösterilen kadın ve annelik konulu konuşmasına atıfta bulunarak, "Böyle annelerin ayak tabanlarını öpmeliyiz, cumhurbaşkanımız böyle söylüyor" diyor. Eski koca, "Bu kadar ileri gitmezdim ama gururuma ve onuruma hakaret etti" diye ekliyor.