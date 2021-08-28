Beklenen Son Dakika Haberi Geldi, 0.60 Faizle Borç Kapatma Kredisi Verilecek

Son dakika banka haberi: Bankalar üzerinden kredi ve kredi kartı borcu olan kişiler için 50.000 TL'ye kadar verilecek 0.60 faizli borç kapatma kredisi kampanyası belli oldu. Bankalar Eylül ayı itibariyle bu kampanyalara geçeceğini duyurdu. Henüz hangi bankanın kesin kampanyaya katılma durumu belli değil. Kamu, Özel ve Katılım bankaları 0.60 faiz veya 0.60 kar payı oranlarıyla diğer bankalardaki borçlarınızı kapatacak. Bankalar belli olmasa da kredi alacak kişilerin, hangi şartlarda onay alacakları belirlendi.

0.60 faizli kredi alacak kişilerin 50.000 TL'ye kadar olan borçları olması ve bankaların şartlarına uygun olması durumunda 0.60 faizli kredi alabileceklerdir. 0.60 faizli kredi alacak kişiler, borç kapatma kredisi olarak bu kredileri alacakları için başvuru yaptığınızda sadece banka borçları hesaplanarak sizlere onay verilecektir.

0.60 Faizli Borç Kapatma Kredisi Şartları Belirlendi!

Bankalar üzerinden 0.60 faizli borç kapatma kredisi almak istiyorsanız, bazı durumlara uygun bir müşteri olmanız gerekiyor. TC vatandaşı olan ve 18 yaşından büyük olan müşteriler, bankalardan başvuru yapabilecekler. Devlet desteği ile verileceği söylenen bu borç kapatma kredilerinde bankalar kişilere özel faiz oranları ile kredi imkanı da sunacak.

Uygun faizlerle ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenlerde bankaların vermiş olduğu 0.60 faizli kredilerde, banka borçlarını kapatması gerekiyor. 0.60 faizli kredilerde 50.000 TL üzerinde işlem yapacak olan kişilerden bankalar ayrıca ipotek isteyecek. İpotekli olarak da krediler alınabilecek. Bu kredilerde icralık olan borçlar kapatılmayacak.

Bankalarda olan ve güncel borçlarınıza göre krediler verilecek. 0.60 faizli kredilerde banka kredi onayı verdiğinde ayrıca size elinize de para vermeyecektir. Bankalar ile iletişime geçerek sizin borçlarınızı bu kredilerden kapatarak, borcu yoktur kağıtlarını isteyeceklerdir.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Kredi almak isteyenler, resmi gazetede yayınlandıktan sonra bu kredilerin başvurularını bankaların kendi internet siteleri üzerinden açtıkları 0.60 faizli kampanya sayfasından yapabilecekler. Başvuru yaptığınızda TC kimlik bilgisi, iş bilgisi, kredi miktarı ve vadesi gibi bir çok bilgileri formda doldurmanızı isteyeceklerdir. Bu şekilde formu doldurduktan sonra 3 iş günü içinde SMS ile sizlere sonuç gelecektir. Bu sonuç olumlu olursa, başvuru yaptığınız bankanın şubelerine giderek kredi kullanabileceksiniz.