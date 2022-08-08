PTT emekli maaşını kendi bünyesinden alan kişilere duyuru yaptı! Emekli maaşı hesabınıza 80.000 TL Yatacak

Ptt, Emekli Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için yeni bir duyuru paylaştı ve 80000 TL'ye kadar yeni bir ihtiyaç kredisi paketi hazırladığını açıkladı. Ptt, Emekli Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan kampanyada, emekli maaşınızı PTT üzerinden almanız durumunda sizin kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulamada herhangi bir kredi notuna bakılmadan hemen onay verilecek ve emekli maaşınıza göre, PTT ve Aktifbank kredisi kullanacaksınız. PTT üzerinden nakit almak isteyenlere başlatılan bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 30 bin ile 80 bin TL arasında gelir belgesiz nakit imkanı sağlanacaktır.

Ptt, Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ptt üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan kişilerin ilkönce emekli maaşı PTT üzerinden alınmış olması gerekiyor. Emekli maaşınızı ilk defa PTT şubelerine taşımanız durumunda banka sizlere bu kredi için ilk önce maaş almanızı isteyecek.

Ptt üzerinden almış olduğunuz ilk maaş sonrasında, işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için PTT gişelerine gidebilir veya bu bankanın SMS servisini kullanarak, oturduğunuz yerden başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ptt üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, PTT, yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına gönderin. Ayrıca, Aktif Bank, resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç Kredisi Başvurusu Formunu doldurarak, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar, en yakın PTT şubesine giderek de işlemlerinin kimlikleriyle birlikte gişe personeli yardım ile birlikte yapabiliyor. Ptt şubeleri üzerinden emekli kredisi başvurusunda bulunduktan sonra sizlere verilecek olan kredi limiti ile birlikte aynı gün içinde hesabınıza ödeme alabilirsiniz. 80000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 24 ay vadeli 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde ise 36 ay vadeli, emekli kredisi alabilirsiniz. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda bu şartlara uygun olmaları ile birlikte ayrıca diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatmak için de PTT üzerinden kredi kullanılabilmektedir. Ptt ve aktif Bank arasında verilecek olan emekli kredisi kampanyasının faiz oranlarını öğrenmek isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek veya resmi internet siteleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, faiz oranlarını öğrenebilir.