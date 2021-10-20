Emekliye Ocak zammı netleşti 750 TL en az zam olacak: Son dakika haberi ile emekli olan kişilerin Ocak zammı hakkında bilgiler merak ediliyor. Ülkemizdeki tüm emekli vatandaşların Ocak zammı ile araştırmaları bugünden itibaren başladı. 2022 yılı Ocak ayı zam oranları yavaş yavaş belli olmaya da başlıyor. Şu zamana kadar 3 aylık oranlarda 4.23 enflasyon tahminleri verilmektedir. Gidiş hattında herhangi bir sıkıntı olmazsa 8.46'ya kadar enflasyon ulaşacak. Bu duruma göre en düşük emekli maaşı alan kişiler en az 750 TL'ye kadar zam bekleyecek.

Yılda iki kez zam yapılan emekli maaşlarında Ocak ve temmuz zam oranları ay gelmeden önce araştırılmaya başlanıyor. Emekli olan kişilerin alacakları ücretleri enflasyon belirlemektedir. Enflasyon oranlarına göre yapılan bu zamlarda son 6 aylık enflasyon oranı ortalaması alınarak emekliye maaş olarak yansıtılmaktadır.

Türkiye istatistik kurumunun verilerine göre 3 aylık enflasyon şu an için 4.23 olarak belirlendi. Ocak zammını kesinleşmesi için ekim ayı kasım ve Aralık aylarında enflasyon oranlarının belli olması gerekiyor. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyon oranlarına göre SGK ve bağ-kur emeklileri için 320 TL'ye kadar artış gözlemlenmektedir. En yüksek emekli maaşı 7492 liradan 7809 liraya çıkacak.

Yapılan araştırmalar ile birlikte Ekim Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranları tahmini olarak karşılaştırıldığında 8.46 olarak değerlendirme yapılıyor. Bu durumda en yüksek maaşlı 634 liraya kadar bir zam artışı olacak. Emekli maaş zamlarının belli olması için Ekim Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranları bekleniyor.