Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücret konusunda önemli açıklamalar yaptı. Destici, asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini söyledi. Destici, verginin varlıklı olandan alınacağını belirtti. Emekli ve asgari ücretliden vergi alınmaması gerektiğini söyledi. Bu konuda düzenleme yapılması gerektiği de ifade edildi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısı sırasında önemli açıklamalar yaptı. Destici, ilk olarak İstanbul Bayrampaşa’da çıkan yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerine iletti. Destici, son zamanlarda meydana gelen depremlere değinerek kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Destici’nin gündeminde yer alan konulardan biri de asgari ücretti. Destici, asgari ücretliden vergi alınmaması gerektiğini söyledi.

“VERGİ SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENMELİ”

Mustafa Destici, vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Vergi yükünün tamamen vatandaşın sırtına yüklenmemesi gerektiği söylendi.

Geliri yüksek ve düşük olanın akaryakıt için aynı özel tüketim vergisini ödememesi gerektiği ifade edildi. Bu durumun adil olmadığı, Destici tarafından ifade edildi.

“EMEKLİDEN, ASGARİ ÜCRETLİDEN VERGİ ALINMAZ”

Mustafa Destici, emekliden ve asgari ücretliden vergi alınmaması gerektiğini belirtti. Destici, yıl başı beklenmeden emekli maaşlarında yeniden düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi. Bu açıklamalar sonrasında emekli maaşlarında ve vergi sisteminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarının yıl sonunda görüşüleceğini söylemişti.

Destici, İzmir'de İsveç Fahri Konsolosluğu binası önünde yaşanan silahlı saldırı olayını kınadığını da ifade etti. Destici, Akbelen ormanlarında yaşanan olaylara da değindi. Destici, bu tür olayların yasa dışı yapılanmalar tarafından kullanıldığını söyledi. Vatandaşların, bu tür yapılanmalara prim vermemesi gerektiğini belirtti.

Destici, Disney+ platformunda Atatürk adlı dizinin Ermeni lobisi etkisiyle yayınlanmaması hakkında da açıklama yaptı. Destici, aldıkları karar nedeniyle platformu kınadığını söyledi. Aynı zamanda alınan kararın bir an evvel düzeltilmesi de istendi.