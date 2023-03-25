Bayram İkramiyesi açıklandı Emekli bayram ikramiyesinde Yüzde 82 Artış! 

Emekli bayram ikramiyelerine yapılacak zam açıklandı. Ak Parti Grup Başkanvekilinden konu ile ilgili açıklama geldi. 1 100 lira olarak yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyesinde yüzde 82 oranında zam yapıldığını belirtti. 2023 yılı için merak edilen ikramiye ile ilgili detaylar belli oldu…

AKP Grup Başkanvekili Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapmış olduğu açıklamada emekli maaşları ve bayram ikramiyelerine dair açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramında verilen emekli bayram ikramiyesinde yüzde 82 oranında yükseliş sağlandı. İşte 2023 yılına ait zamlı emekli bayram ikramiye tutarları…

Emekli Bayram İkramiyesinde Zam Oranı Belli Oldu!

Emeklilere yönelik yılda iki kez olmak üzere Ramazan ve Kurban bayramında yapılan emekli bayram ikramiyelerinde 2023 yılı için son dakika açıklaması geldi. Ak Parti Grup Başkanvekili Elitaş, bayram ikramiyelerinde artış yapılarak tutarın 2 bin liraya çıkartıldığını ifade etti. Emekli vatandaşlarla yılda iki kez olmak üzeri verilen emekli bayram ikramiyesini 1 100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini bildirdi.

Grup Başkan Vekili Elitaş, "16 madde halindeki yasa teklifine iki madde daha eklendi. Yapılan basın toplantısından sonra durum Cumhurbaşkanına sunuldu. 1 100 liradan 900 lira artış yapılarak emekli bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkarttık. Bu düzenleme yasa teklifine eklendi.” İfadelerini dile getirdi.

Emekli Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek?

Konu ile ilgili ödeme noktasında her hangi bir tarih açıklaması yapılmadı. Zamlı olarak ödenecek olan emekli bayram ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesi ödenmesi bekleniyor. Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, ölüm ayrılığı ve sürekli iş görmezlik aylıkları ile birlik de ödemenin yapılacağı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra Kurum tarafından ödenen şehit yakınları, gaziler ve muharip gazilere de bayram ikramiyesi ödeniyor.