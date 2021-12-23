Batı Şeria'nın Öldürülmesinin Ardından Yerleşimciler Filistin Köylerine Saldırdı

Filistinli yetkililer, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki birkaç köye baskın düzenleyerek evleri ve arabaları parçaladığını ve en az iki kişiyi dövdüğünü söyledi.

Cuma günkü saldırılar, Filistinli silahlı kişilerin bölgede pusu kurarak bir İsrailliyi öldürmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Yerleşimci Yehuda Dimentman'ın Perşembe günü geç saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'daki yasadışı bir yerleşim karakolunun yakınında arabasına ateş açması sonucu öldürülmesi, Filistinli sakinler ile İsrailli yerleşimciler arasında daha fazla şiddeti ateşlemekle tehdit etti.

Dimentman'ın aracındaki diğer iki yolcu Perşembe günü hafif yaralandı.

Yerleşim faaliyetlerini izleyen Filistin Yönetimi yetkilisi Ghassan Daghlas, yerleşimci gruplarının Cuma günü erken saatlerde kuzeydeki Nablus kenti yakınlarındaki birkaç Filistin köyüne girerek arabaları ve evleri parçaladığını söyledi. Yaralı iki Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Dağlas'a göre, Filistin'in Qaryout köyünde yerleşimciler bir eve girdi ve Wael Miqbel adlı bir sakini kaçırmaya çalıştı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Miqbel'in yüzünde morluklar ve şişlikler görülürken, internette yayınlanan diğer video ve fotoğraflarda silahlı yerleşimciler ile Filistinli sakinler arasındaki çatışmalar görülüyor.

Nablus'un kuzeybatısındaki Burka köy meclisi başkanı Cihad Salah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerleşimcilerin köye ateşli silahlarla saldırdığını söyledi.

Köyün kışlasını ateşe verdiklerini ve çok sayıda Filistin evini taşladıklarını da sözlerine ekledi.

Filistin Wafa haber ajansı, yerleşimcilerin kuzey Nablus'taki Sebastia kasabasına saldırdığını ve Filistinlilere ait çok sayıda aracı ve bir araba bakım atölyesini parçaladığını bildirdi.

İsrailli liderler Perşembe günkü silahlı saldırının arkasındaki saldırganları bulma sözü verdi ve ordu bölgeye ek kuvvetler yerleştirdi.

Wafa'ya göre, gece baskınlarında Burka'dan en az üç adam tutuklandı.