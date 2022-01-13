Batı Şeria Üssünde 'Dost Ateşi' İki İsrailli Subayı Öldürdü

İsrail ordusuna göre, işgal altındaki Batı Şeria'daki üslerinin yakınında bir güvenlik devriyesi sırasında iki İsrailli subay yanlışlıkla kendi askerlerinden biri tarafından öldürüldü.

Ordu tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, İsrail medyasının Ürdün Vadisi'ndeki Oz Tugayı'nın seçkin komando Egoz Birimi'ni kapsadığını söylediği Çarşamba gecesi "dost ateşi" olayı hakkında birkaç ayrıntı verildi.

Açıklamada, "Memurlar yanlış tanımlandı ve yanlışlıkla IDF ateşi tarafından öldürüldü" dedi. Binbaşı Ofek Aharon (28) ve Binbaşı Itamar Elharar (26) olarak tanımlanan memurların ailelerine haber verildi.

Bir askeri sözcü, Kan radyosuna yaptığı açıklamada, "Birlikte bulunan bir asker, eylemlerini Filistin saldırısı zannetmiş ve ateşi sonucunda iki subay hayatını kaybetmiştir" dedi.

Jerusalem Post gazetesi, subayların Nabi Musa üssünün atış bölgesinde askeri tatbikatı bitirdiklerini ve devriye gezerken şüpheli bir figür belirlediklerini bildirdi. Rapora göre, havaya ateş etmek de dahil olmak üzere kişiyi tutuklama prosedürünü başlattılar.

Daha sonra, memurları olası saldırganlar olarak yanlış tanımlayan başka bir asker tarafından vuruldular

"Bu, tatbikat sırasında meydana gelen bir olay değil. Merkez Komutanlığın 98. Tümen başkanı Tuğgeneral Ofer Winter, "Askerlerimiz tatbikat sırasında birliklerimize ateş açmadı" dedi.

Orduya göre, olayın kesin koşulları inceleniyor.

Açıklamada, “IDF, yaslı ailelere en içten taziyelerini iletiyor ve onları desteklemeye devam edecek” denildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett de Twitter'dan olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi.

“İki komutan en iyi yıllarını İsrail'in güvenliğine ve vatanımızı savunmaya adamıştı. Bütün İsrail halkı onlar için yas tutuyor” diye yazdı.

Savunma Bakanı Benny Gantz ailelere taziyelerini iletti ve “maalesef ailelerin, dostların ve silah arkadaşlarının uğradığı büyük kaybı telafi edebilecek hiçbir şey yok” dedi.

Gantz, "IDF kapsamlı bir soruşturmanın ortasında ve böyle bir felaketin tekrar yaşanmaması için her şeyi yapacağız" dedi.

İsrail, 1967 savaşında Batı Şeria'yı işgal etti. Filistinliler bölgede ve Gazze Şeridi'nde başkenti işgal altındaki Doğu Kudüs olan bir devlet kurmaya çalışıyor.