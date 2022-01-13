Bir Dizi Skandaldan Sonra İngiliz Seçmenler Johnson'ın Yanında Mı Olacak?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın iktidar üzerindeki hakimiyeti, Downing Caddesi gül bahçesindeki kuralları çiğneyen bir içki partisine ilişkin yeni haberler nedeniyle bir kez daha sorgulanıyor.

Bildirilen 40 katılımcının olduğu 20 Mayıs 2020 sosyal etkinliği sırasında, Birleşik Krallık hükümetin halka söylediği gibi COVID-19'dan 363 ölüm kaydetti: “Evinizin dışından bir kişiyle açık havada buluşabilirsiniz."

Muhafazakar Parti lideri Johnson, Çarşamba günü Başbakan'ın Soruları'nda partiye kısaca katıldığını itiraf etti ve halkın COVID-19 önlemlerinin "kuralları koyan insanlar tarafından gerektiği gibi takip edilmediğine" dair artan "öfkesini" kabul etti.

Londra merkezli anketör Savanta ComRes'e göre, 2019 seçimlerinde Muhafazakarlara oy verenlerin yüzde 42'si de dahil olmak üzere, seçmenlerin üçte ikisinden fazlası (yüzde 66) başbakanın şimdi istifa etmesi gerektiğini düşünüyor. Anket, Birleşik Krallık'ın sıkı COVID-19 kuralları altında olduğu 2020'de Downing Street'te düzenlenen bir Noel partisine ilişkin iddiaların ortaya çıktığı Aralık ayında örgüt tarafından gerçekleştirilen önceki bir ankete göre 12 puanlık bir artış gösteriyor.

Johnson'ın halk arasındaki popülaritesi Haziran ayından bu yana düşüyor. Çarşamba günkü itirafının ardından hükümetinin üst düzey üyeleri istifasını istiyor.

Al Jazeera, Birleşik Krallık'ta 2019'da Johnson'a oy veren insanlarla şimdi nasıl hissettikleri ve başbakanı ve Muhafazakar Partisini desteklemeye devam edip etmeyecekleri hakkında konuştu.

'Şarlatan olduğu ortaya çıktı'

28 yaşındaki Matthew, Lancashire'da bir finansal hizmetler çalışanı:

“Brexit'i çözmek için doğru zamanda doğru adamdı. Seçmenlerin Johnson'a dürüst karakteri için oy verdiğini düşünmüyorum, ancak o sırada ülkenin karşı karşıya olduğu durum, Brexit nedeniyle parlamentonun kilitlenmesinin yol açtığı anayasal kriz ve [eski muhalefetteki İşçi Partisi lideri] Jeremy Corbyn'in olası bir seçim olacağı düşünülürse. başbakan, tek güvenilir seçenekti.

Ama şimdi onu büyük ölçüde koruyan pandemi şemsiyesinin dışında düzgün bir şekilde yönetme şansına sahip olduğu için bir şarlatan olduğu ortaya çıktı.

Önümüzdeki zorlu sosyal, ekonomik ve jeopolitik zamanlarda bizi yönlendirmek için ciddi ve yetkin bir çift elin ve ahlaki açıdan daha yetkili bir kişinin zamanı geldi.”

'Bu skandaldan kurtulabilir'

Londra'dan pazarlama alanında çalışan 40 yaşında bir kadın olan Sarah:

"Geçen bir buçuk yıl herkes için çok kötüydü, oysa Downing Street'in 10 Numarasının hoş bir balon olduğuna eminim. Herkes içeride kalmak zorundayken, orada bir parti olmamalıydı. Birinin bu kadar önde gelen bir kamu konumunda olduğunu ve bir tür hesap verebilirlik beklemediğini görmek üzücü.

"Bence bahçe partisi aptalca bir yargı hatasıydı, ki bu elbette gazetelerde ve kamuoyunda pek iyi görünmüyor. Bu skandaldan kurtulabileceğini ve patlayacağını hissediyorum. İnşallah dersini almıştır çünkü aksi halde elinde kavga çıkar. [İşçi lideri] Sir Keir Starmer'ın popülaritesi kaçınılmaz olarak artacak.

“Partinin görevine bağlı olarak kararsız bir seçmenim. Bir sonraki seçimde nasıl oy kullanacağıma karar vermedim.”

'Boris'i desteklemeye devam ediyorum'

Somerset'ten yeşil bir yatırım yöneticisi olan 41 yaşındaki Ben:

“Pandemi boyunca bütün gününü birlikte geçiren 10 Numaralı personelin bu süre içinde kahve makinesinin başında mı yoksa bahçede mi toplandığı konusunda kafam karıştı.