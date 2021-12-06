Başvurular Aralık Ayında Başladı! Bugün Başvura Herkese En Az 1500 TL Ödeme… Emeklilere müjde bankalardan geldi. Aralık ayı başvuruları başladı. Başvuru yapan emeklilere 1.500 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

Birçok emeklinin konu ile ilgili bilgisi olmadığından dolayı başvuru yapmıyor. Başvuru yapan emeklilerin hesabına yatacak olan 1.500 TL tutarındaki ödeme kimlere yapılacak? Ödemeden kimler faydalanabilecek soruların ve daha birçok bilginin detayını haberimizde bulabilirisiniz…

Ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlara bu zor süreçte bankalar peş peşe müjde paylaşıyor. Düşük faiz oranları, bazı durumlarda faizsiz kredi fırsatı veren bankalar 1.500 TL tutarında nakit ödeme yapıyor, TEB (Türkiye Ekonomi Bankası), Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve ING Bank duyurdukları emekli promosyon kampanyası ile emeklilere 1.500 TL ödeme yapacak. Başvuru yapacak emekliler belirlenmiş olan şartları yerine getirmek koşulu ile bu imkândan faydalanabilecek. Ne gibi şartları bulunuyor? Kimlere nakit promosyon ödemesi yapılacak? Başvuru aşamaları nelerdir? Birçok emekli vatandaş bu soruların cevaplarını arıyor.

TEB'den Tüm Emeklilere 1.500 T L Ödeme

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) emeklileri ilgilendiren nakit promosyon kampanyasını Aralık ayında duyurdu. Başvuru yapan emeklilere 1.500 TL tutarında ödeme yapacak. Emekli maaşını TEB’te aktaran ve iki fatura için otomatik ödeme talimatı veren emekliler bu kampanyadan yararlanabilecektir. Maaşı 1.500 TL olan emekliler için 1.000 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL olan maaşlar için 1.300 TL ve 2.500 TL üzerinde olan maaşlar için 1.500 TL promosyon ödemesi yapılacak.

Bankalardan Aralık Ayı Promosyon Müjdesi!

TEB'in yanında birçok banka da emekli promosyon ödemesi yapmak için kampanya başlattı. Bu bankalar arasında ING, QNB Finansbank, Garanti BBVA ve Yapı Kredi Bankası bulunmakta. Tüm bankalar değişen tutarlarda emekli promosyonu vermek için rekabete girişti. Promosyon ödemesi ile ekonomik açıdan emeklileri destekleme kararı alan bankalar, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan ve 3 yıl boyunca kalma taahhüdünde bulunan emeklilere promosyon ödemesini Aralık ayında yapacaklar.

Başvuruda bulunan birçok emekli şu ana kadar emekli promosyon ödemelerini aldılar. Taahhüdü dolan emekliler tekrar başvuru yaparak kampanyadan yararlanmaya devam edebilecektir.