Başvuru Yapmadan PTT Gişelerinden Ödeme! SMS ile Başvuru İmkânı… Başvuruya gerek duymadan PTT gişelerinden ödemelere onay veriliyor. Aktif Bank üzerinden kredi kampanyası için onay alınabilmekte. Vatandaşlar kimlik belgesi ile en yakın PTT şubelerine giderek başvuru yapabilir. Son dönemlerde değişik adlar altında kredi veren kurumlardan olan PTT, Aktif Bank ile yaptığı anlaşma gereği kredi notu düşük olan vatandaşlara kredi onayı veriyor.

Emekli maaşı alan vatandaşlar kredi notu düşük olsa bile maaşlarını bu kuruma taşıyanlar kredi kullanma şansına sahip olacak. Şubeye uğramadan işlemleri gerçekleştirmek için SMS aracığı ile veya internet şubesi kullanılarak başvuru yapabilir.

PTT Gişelerinden Kredi Alımı

Kimlik ile birlikte en yakın PTT şubesine giderek Aktif Bank kredisinden faydalanmak için başvuru yapmak gerekir. Aktif Bank tarafından verilen başvuru formu doldurularak teslim edilmeli. Başvuru sonucu gün içerisinde sonuçlanarak geri dönüş yapılmaktadır. Onay mesajı almanız halinde krediyi kullanabilmek için şube personeline bilgi vermeniz halinde kredi kullanıma açılacaktır.

Kredi kullanımı için kimlik kartı ile başvuru yapmak yeterli sayılır. PTT şubelerinden emekli maaşlarını alan emekli vatandaşlar bu kampanyadan rahatlıkla faydalanabilir. Aktif Bank tarafından uygulamaya konulan kredi için hemen onay alınabilir. 60.000 TL ye kadar kredi kullanılabilir.

SMS ile Kredi Başvurusu

SMS ile Aktif Bank kredi başvurusu yapan müşteriler, PTT şubelerine gitmeden başvurularını cep telefonu üzerinden gerçekleştirebilecek. SMS ile başvuru hakkı tanıyan Aktif Bank, cep telefonlarından Kredi yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra, TC kimlik numarasının yazımından sonra 3050 numaraya mesaj gönderilmesi yolu ile başvuru yapabilecek. SMS ile yapılan başvurunun ardından kısa sürede dönüş yapılarak cep telefonuna kredi onay mesajı ulaşır. Cep telefona gelen onay mesajın sonra PTT şubelerine giderek kredi kullanılabilir. Bunun yanı sıra Aktif Bank personeli vermiş olduğunuz adres bilgilerinize göre sizlere krediyi teslim edebilir.