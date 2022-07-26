Başvuru Yapan Kişiler İçin 10.000 TL Ödeme Dün Akşam Duyuruldu, Kişilerin Hesap Numaralarına Net Olarak Yatacak

Başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlara ay sonuna kadar 10 bin lira ödeme yapılacak. Duyurusu yapılan kampanyanın haberi kulislere düştü. Son dakika nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için iyi haber geldi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Başvuru işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlara, ay sonuna kadar on bin lira ödeme yapılacak. Nakit ihtiyacı hisseden vatandaşlar için umut olan kampanyaya başvuru işlemlerini tamamlamaları halinde 10 bin lira ödeme alabilecek. Ödeme Finansbank tarafından yapılacak olan uygulamada düşük faiz oranları ile işlem görecek. Bunun yanı sıra 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli şartlarına göre uygulanacak olan kampanyada başvuru yapan herkesin hesabına yatırılacak.

10.000 TL tutarlı ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, banka koşullarını yerine getirmeleri halinde Finansbank tarafından 10 bin lira ödemeden faydalanabilecek. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar TC kimlik numaraları üzerinden sorgulama yaparak kısa sürede kredi sonucunu öğrenebilecek. Onay alınması halinde tutar hesaplara yapacak.

Finansbank, 18 yaşın üstünde olan ve bankalar ile problemi bulunmayan vatandaşlar SMS ile başvuru işlemlerini yapabilecek. SMS yöntemini kullanarak başvuru yapılması halinde kısa sürede kredi sonucu öğrenebilecek.

SMS İle Başvuru İşlemleri Nasıl yapılır?

Finansbank üzerinden kredi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerini SMS yöntemi ile gerçekleştirebilirler. Kredi koşullarını sağlayan vatandaşlar, TC kimlik numaralarını 5030 nolu numaraya göndermeleri yeterli olacak. Onay alınması halinde kredi tutarı hemen hesaplara yatacak. Finansbank tarafından ihtiyaç kredisi olarak uygulamaya koyulan kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyin vatandaşlar, kredi koşullarına uygun olmaları halinde TC kimlik numaraları üzerinden kredi alabilecek.

Finansbank’ın ihtiyaç kredisi kampanyasına kimlik numaraları ile katılım sağlayan vatandaşlara uygun faiz oranları işlem yapılacak. En yakın banka şubesine gidilerek başvuru yapılabileceği gibi banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden de başvuru yapılabilecek.

Nakit ihtiyacının arttığı şu dönemlerde Finansbank vatandaşları düşünerek adım atması memnuniyetle karşılandı. Ekonomik sorunlar nedeni ile yaşamını güçlük ile sürdüren vatandaşlara banka tarafından sunulan kampanya can simidi oldu. Sizlerde bu imkândan faydalanmak istiyorsanız başvurunuzu yapabilirsiniz.