Akbank 1500 TL Chip Para Vereceğini Açıkladı, Eski, Yeni Müşteriler Faydalanacak

Akbank özellikle yeni kredi kartı müşterilerine Chip para dağıtmaya devam ediyor. Kampanyalar ile yılda 1500 Chip paraya kadar kazanma imkânı sunuyor. Bunun yanında yeni gelen müşterilerine toplamda 900 TL’ye varan chip para kazanma imkânı sunuyor.

Yeni Müşteriye 900 TL Chip Para

Akbank, mobil uygulaması üzerinden gelen yeni müşterilerine özel 900 TL chip para kazanma imkânı sunuyor. Yeni müşteri olduktan sonra dijital kullanım özellikli Akbank kart başvurusu yapmanız durumunda tüm internet alışverişlerinizden %2 chip para kazanabiliyorsunuz. Aylık en fazla 75 toplamda 900 TL’ye varan chip para kazanma imkânı elde etmiş oluyorsunuz. Kampanyadan faydalanmak için sadece Dijital kullanım özelliğine sahip asıl banka kartınız ile alışverişlerinizi yapmanız gerekiyor. Kredi kartları veya yedek kartlar ile yaptığınız alışverişler kampanyaya dahil edilmiyor. Sizde hemen Akbank’ın mobil uygulaması üzerinden müşteri olup kolaylıkla kart başvurusu yapabilir ve ekstra bir şart olmadan Chip paralarınızı kazanmaya başlayabilirsiniz.

Bunun yanında ilk kez cebe inen Axess’e başvuranlara da internet alışverişlerine , ayda en fazla 75 TL chip para kazanma imkânı sunuluyor. Bu kampanyada da en fazla 900 TL chip para kazanabiliyorsunuz.

Axess Dolu Dolu Chip-para Kampanyası ile Daha Fazla kazanın

Eğer bankadan kredi kartı çıkarır ve çıkardığınız kredi kartı ile 12 ay boyunca harcama yapma sözü verirseniz ekstra 500 Chip paraya varan bonus kazanma hakkına da ulaşıyorsunuz. 12 ay boyunca kredi kartınızdan düzenli alışveriş yapma sözü vermeniz dahilinde harcama yapmaya söz verdiğiniz tutara göre 50 TL, 100 TL, 200 TL veya 500 TL chip para ödülünüzü alabiliyorsunuz. Üstelik verilen chip parayı harcamadığınız sürece ilk 15 gün içerisinde kampanyadan çıkma hakkınız da bulunuyor. Böylelikle yeni müşteri olup aldığınız 900 chip paraya ek bu kampanya ile 500 chip para daha elde edebiliyorsunuz. Toplamda 1400 Chip para sizin olabiliyor.

Diğer Axess Kampanyaları ile Kazancınızı Artırın

Bunun yanında Akbank’ın şu anda mevcut kampanyaları ile 1500 TL chip para ödüle rahatlıkla ulaşabilir ve üstüne çıkabilirsiniz. Şu anda aktif olan Axess ile market alışverişlerinize 50 TL chip para, tatilsepeti alışverişinize 150 TL chip para, Giyim alışverişinize 45TL chip para, elektronik alışverişinize 80 TL chip para gibi birçok kampanyaya katılabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Axess ile neredeyse her alanda yapılan kampanyalardan size uygun olanlara katılıp yıl içerisinde kazandığınız chip parayı 1500 TL’ye hatta daha üstü tutarlara ulaştırmanız mümkün.