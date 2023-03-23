Başkasından aman dilemeyin! Emeklilere 15 Bin TL teklifi! Maaşını İş Bankası'na taşıyan parayı kapıyor! Son gün ise...

Emeklilere 15 Bin TL teklifi! Maaşını İş Bankası'na taşıyan parayı kapıyor! Başkasından aman dilemeyin! Son gün ise... Emekli vatandaşlar günümüzde geçim sorunları yaşayabiliyor. Emekli maaşı ile birçok vatandaş ekonomik olarak problemlerle karşılaşıyor. Emeklilerin ekstra gelire ihtiyacı olabilir. Bazı bankalar bu konuda emekliklere destek veriyor. İş Bankası’da bu konuda emeklilere destek veriyor. Emekli vatandaşların cebini rahatlatacak önemli bir kampanya hazırlandı. Milyonlarca müşterisi bulunan İş Bankası, emeklilerin 500 TL kazanmasını sağlıyor.

Emekli Maaşı Kampanyası

Emekli maaşlarını İş Bankası’ndan alan kişiler 500 TL nakit para alabilecek. Bu paralar direkt olarak hesabınıza yatırılacak. Böylece paranızı nakit olarak çekebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için hemen size en yakın banka şubesini ziyaret etmeniz gerekiyor. Talebiniz sonrasında 500 TL hesabınıza yansıtılacak.

Maaşınızı Nasıl İş Bankasına Taşıyabilirsiniz?

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında emekli maaş ödemelerinde İş Bankası'nı tercih eden vatandaşlar 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Emekli maaşını İş Bankası'na taşımak için e devlet sisteminden yararlanabilirsiniz.

Ayrıca SMS başvurusu ile emekli maaşınızı taşıyabilirsiniz. İş Bankası mobil uygulaması üzerinden referans kodu alarak başvuru yapabilirsiniz. Dilerseniz sizlere en yakın İş Bankası şubesini ziyaret edebilirsiniz. Banka çalışanları merak ettiğiniz olan tüm detayları sizlere açıklıyor.

İş Bankası, emekli maaş promosyonu kampanyasına katılan emeklilerin hak ettiği ödemeleri son derece net bir şekilde gerçekleştiriyor. Kampanyadan yararlanarak İş Bankası'ndan ödeme almaya hak kazanan emekliler, 7.500 TL'ye kadar emekli maaş promosyonu alıyorlar ve ayrıca 7.500 TL'lik ihtiyaç kredisi çekme imkanına da sahipler. Böylece toplamda 15.000 TL hesaplarına yatırılmış oluyor.

Daha fazla emekli, bu cazip tekliften faydalanarak İş Bankası'nı tercih etmeye başladı. Özellikle de ödeme netliği ve hızı gibi konularda bankanın sunduğu avantajlar, müşterilerinin tercih sebebi olmaktadır.

Bu fırsattan yararlanmak isteyen emekliler, İş Bankası şubelerine başvurarak kampanya hakkında daha detaylı bilgi alabilirler. Böylece, emekli maaş promosyonu ve ihtiyaç kredisi gibi avantajlar sayesinde daha rahat bir yaşam sürdürebilirler.

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