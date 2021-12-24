İsrailli Yerleşimciler İşgal Altındaki Batı Şeria'da Bir Köye Saldırdı

Filistin makamlarına göre, İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'daki kuzeydeki Burka köyüne saldırdı.

Gecenin karanlığındaki saldırı, Perşembe günü erken saatlerde bir yerleşimci mitinginin, İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı çelik mermiler kullanmasıyla şiddete dönüşmesinin ardından geldi.

Sağlık görevlileri, düzinelerce Filistinlinin yaralandığını söyledi.

Batı Kudüs'ten bildiren El Cezire'den Harry Fawcett, olayların "son derece ciddi" olduğunu ve bölgedeki gerilimi daha da artırdığını söyledi.

“Burka köyü son günlerde son derece gergin. Fawcett, yakınlardaki en büyük kasaba olan Nablus belediyesinin yüzlerce İsrailli yerleşimcinin köye saldırdığını ve düzinelercesinin bireysel evlere girmeye çalıştığını söyledi.

Gün boyunca İsrail askerleri ile köylüler arasında çatışmalar olduğunu da sözlerine ekledi.

Filistin Kızılayı Derneği (PRCS), Wafa haber ajansına, bir gazeteci de dahil olmak üzere 42 Filistinlinin kauçuk kaplı çelik mermilerle vurulduktan sonra yaralandığını, 83 Filistinlinin de İsrail ordusu tarafından atılan göz yaşartıcı gaz solunması nedeniyle boğulduğunu söyledi.

PRCS, bir grup İsrailli yerleşimcinin köyün eteklerinde ailesinin evine saldırmasının ardından bir kızın şok tedavisi gördüğünü de sözlerine ekledi.

İki ambulans da İsrail askerleri tarafından sersemletici bombalar ve göz yaşartıcı gaz kapsülleriyle vuruldu.

Saldırılar, tahmini 15.000 yerleşimcinin geçen hafta öldürülen bir yerleşimciyi anmak için Nablus'un kuzeybatısındaki yasadışı Homesh karakolunun yakınında toplanmasından sonra gerçekleşti.

Burka'ya girişler, İsrail güçleri tarafından yerleşimcilerin, aşırı Ortodoks yerleşimci gruplarının İsrail hükümetini yerleşmelerine izin vermeye çağırdığı 2005 öncesi bir İsrail yerleşimi olan Homesh'e erişmelerine izin vermek için toprak tepeciklerle kapatılmıştı.

Yerleşimci Yehuda Dimentman'ın 16 Aralık'ta arabasına ateş açan iki Filistinli silahlı kişi tarafından öldürülmesinden bu yana, kuzeydeki Nablus kenti yakınlarındaki Filistin köylerine yönelik saldırılar çoğaldı.

Wafa'nın bildirdiğine göre, Nablus'un güneyindeki Qaryout'ta çok sayıda Filistinli sivil, İsrailli yerleşimcilerin 17 Aralık'ta şafaktan önce düzenlediği bir saldırıda yaralandı ve kırıklar yaşadı.

Haber ajansı, yerleşimcilerin bu hafta Silat ad-Dhahr köyündeki Filistin evlerine de saldırarak Nablus-Cenin yolunun bir bölümünü trafiğe kapattığını ve Filistin araçlarına erişimi engellediğini söyledi.

İsrail yerleşimleri, uluslararası hukuku ihlal ederek Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi topluluklarıdır. Bugün, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki en az 250 yasadışı yerleşim yerinde 600.000 ila 750.000 İsrailli yerleşimci yaşıyor.