Başak burcu ve yükselen başak burcu 29 Temmuz 2023 tarihinde bir insanın kendilerinden şimdi bir iyilik yapmalarını istediğini görecektir. O kişi kısa süre içerisinde onlara geri ödeme yapmayı da teklif edebilir. Başak burçları için bu iyilik onlara göre olmayabilir ya da zor bir hal alabilir. Fakat bu yardım isteyen kişi başak burçlarının yakın bir arkadaşı olursa onlar da yardım etme istese davranacaktır. Eğer başak burçlarının ve yükselen başak burçlarının onlara yardım edecek enerjileri ve zamanı bulunmuyorsa onlar sağlayamayacakları şeyler için söz vermek yerine dürüst davranmayı tercih etmelidir. Onlar diğer insanlara yardım etmek ile beraber kendileri için de yeni günde çok fazla şey yapacaktır. Başak burçlarını ve yükselen başak burçlarının yapmaları gereken her şeyi başarmalarına yardımcı olacak olan fiziksel ve duygusal enerjileri de bulunmaktadır. Onlar akıllarında olanı söylemek için bundan yararlanmalı ve olmaları gereken bir yere bir adım daha yaklaşarak adım atmalıdır. Burç sahiplerinin alıcı ve aktif duaları da yeni günde onlar için ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan onlar almak ve vermek arasında bir denge de bunun adı ve buna göre adım atmalıdır.

Burç sahipleri yeni günde mahremiyet konusu ile de ilgilenebilir. Onlar istese de istemese de bu konunun üzerinde düşünmeli ve buna göre hareket etmelidir. Bu durum bir meslektaşları sebebiyle gerçekleşiyor olabilir. Burç sahipleri aşırı paylaşım sebebiyle zorlanabilir ya da meslektaşları onların alanı işgal ederek burç sahiplerinin özgürlük alanını kısıtlayabilir. Onlar ise yeni günde diğer insanların bilmesini istemeyecekleri kadar bireysel olan şeyler ile ilgili hassas davranacaktır bir insan sorduğu sorular ile eğer onları sıkıştırırsa burç sahipleri buna cevap vermek zorunda olmayacaktır. Çünkü bazı zamanlarda insanların iyi niyetlerinden şüpheli duymak kötü bir şey değildir.