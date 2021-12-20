Barış Adımları: Ermenistan Sınırına Giden Demiryolu Açılıyor

2023'ün sonuna doğru hazır olmasının beklendiğini söyledi ve Bakü'nün şimdiden çalışmalara başladığını belirtti. Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinian ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile geçen hafta yaptığı görüşme hakkında konuşan Aliyev, "O zamana kadar Ermenistan'ın üzerine düşen görevi tamamlamasını umuyoruz" dedi.

Kurtarılan bölgelerden Ermenistan sınırına giden demiryolu 2023 sonunda hazır olacak

Aliyev, "İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra her yerde Zengezur Koridoru adı verilen yeni bir koridor açma imkanı var" diyerek, Azerbaycan'dan Ermenistan'a, oradan da Azerbaycan'ın Nahçıvan özerk cumhuriyetine ve oradan da Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gidecek koridora atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı, bunun ulaşım için alternatif bir yol olacağını da sözlerine ekledi. "Ayrıca, önümüzdeki yıl faaliyete geçecek olan Alat ilçesinde Bakü'ye yakın bir serbest bölgenin oluşturulması üzerinde aktif olarak çalışıyoruz ve bu coğrafi konumun ve zaten çeşitlendirilmiş ulaşım ağının, Türkiye'yi tercih edecek yatırımcıları çekmemize yardımcı olacağını umuyoruz” dedi.

Geçen Kasım ayında imzalanan ateşkes anlaşmasında belirtildiği gibi, Azerbaycan ve Ermenistan bölgesel geçiş hatlarını yeniden açmak için çalışıyorlar.

Azerbaycan, Zengezur koridorundaki projelere ağırlık verdi. Zengezur Azerbaycan'ın bir parçasıydı, ancak 1920'lerde Sovyetler bölgeyi Ermenistan'a verdi. Bu hareketin ardından Azerbaycan Nahçıvan ile bağlantısını kaybetti ve iki ülke arasındaki demiryolunun bazı bölümleri yıkıldı.

Savaş esirleri

Bu arada, Bakü Devlet Güvenlik Servisi Pazar günü yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın AB'nin inisiyatifiyle 10'dan fazla esir askerini daha uzlaşma yolunda bir adım olarak Ermenistan'a teslim ettiğini söyledi. Teşkilattan yapılan açıklamada, askerlerin 16 Kasım'da Kelbecer sınır bölgesinde provokasyon girişiminde bulunurken gözaltına alındığı belirtildi.

Michel'in Aliyev ve Paşinian'ın katılımıyla Salı günü Brüksel'de başlattığı son üçlü toplantıya atıfta bulunan açıklamada, tutukluların "Azerbaycan'ın hümanizm ilkelerine bağlılığının bir göstergesi" olarak ve "arabuluculuk yoluyla" teslim edildiği belirtildi. Michel Pazar günü bir tweet'te, "Brüksel'de tartışıldığı gibi karşılıklı güveni güçlendirmeye yönelik karşılıklı iradeyi gösteren önemli bir insani jest. AB Erivan'a transferi kolaylaştırdı" dedi.

Azerbaycan, Rusya'nın arabuluculuğundaki görüşmelerin ardından, geçen ay 13 kişinin hayatını kaybettiği çatışmalardan bu yana tansiyonun düştüğünün ilk somut işareti olarak 4 Aralık'ta 10'dan fazla mahkumu Erivan'a teslim etmişti.

