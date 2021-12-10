Akbank ihtiyaç sahibi vatandaşlara 12 bin TL ödeme yapacağını açıkladı

Akbank yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen ve kendi bankası'nda hesabı olan müşterilere Akbank direkt uygulaması aracılığı ile 12000 TL kredi kullandıracak. Bankanın Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte Banka hesabı olan kişiler hemen internet şifresi oluşturarak Bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilecek.

Akbank üzerinden 12.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler banka kredi notu 1500 ve üzerinde olması durumunda banka üzerinden yapacakları kredi kampanyası başvurusunda bankadan özel uygulamış olduğu kredi faiz oranları ile işlem yapacaktır. Sizler de acil paraya ihtiyacınız varsa akbank'ın yapmış olduğu bu Kredi kampanyasına katılarak hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank SMS ile kredi başvurusu alıyor

Akbank üzerinden yapılan son dakika kampanyasına katılmak isteyen kişiler SMS atarak hemen Kredi başvurusunda bulunabilir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına mesaj olarak gönderin.

Akbank SMS telefon numarası olan 44 25'e başvuru yapacak olan kişiler beş dakika içerisinde bankadan gelecek Kredi sonucu ile birlikte işlem yapabilir ve kredi kullanabilir. Akbank SMS ile kredi başvurusu yapan ve onay alan vatandaşlar belirli şartlara göre kredi kullanabilecektir.

Akbank online kredi kampanyası

Akbank üzerinden online ihtiyaç kredisi kampanyası Akbank direkt uygulaması üzerinden vatandaşlara düşük faiz oranları ile verilecek. Bankadan yapılan açıklamada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler akbank'ın internet bankacılığına girerek buradan başvuru yapabilir ve kredi kullanabilir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve internet bankacılığı üzerinden hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorsanız Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak buradan kredi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz.