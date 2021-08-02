Son dakika kampanyası: Bankamatik Kartı Olanların Alacakları 10000 TL Kredi Kampanyası 5 Gün Daha Uzadı, Bankalar Tekrar Duyuru Yaptı. 10000 TL'ye kadar hemen onay alacağınız bankalar kampanyalarını duyurdu. İşte detaylar..

10.000 TL kredi almak isteyen müşteriler başvuru yaptıktan hemen sonra kredilerini kullanmak isterler. 36 ay vadeye kadar alabilecekleri 10.000 TL krediler de ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda bu kredileri gelir belgesiz olarak kullanabileceklerdir. Gelir belgesiz krediler kişilerin banka notunun daha yüksek olması durumunda verilen ihtiyaç kredisidir.

Ayrıca gelir belgesiz krediler de sadece ihtiyaçlarınız için alacağınız kredilerde işlem yapılabilirsiniz. Konut kredisi ve taşıt kredisi alacaksınız maalesef gelir belgesiz olarak krediyi kullanamazsınız. Sizlere yazımızda şartlara uygun olmanız durumunda hangi bankalardan hızlı bir şekilde 10.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz, bu konu hakkında bilgiler vereceğiz.

Akbank 10.000 TL gelir belgesiz kredi nasıl alınır?

Akbank üzerinden 10 bin TL gelir belgesiz kredi almak istiyorsanız, bankanın müşterisi olmanız gerekiyor. Banka müşterisi olmanız durumunda internet bankacılığı şifresi alarak Akbank Direkt uygulamasına girip buradan kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz . 10.000 TL'ye kadar verilen bu krediler de banka sizlere onay verirse gelir belgesiz olarak anında krediye hesabınıza Atabileceksiniz. 10.000 TL kredi 36 ay vade ve 3 ay erteleme ile işsizlere kredi imkanı sağlanmaktadır.

TEB 10.000 TL gelir belgesiz kredi nasıl alınır?

TEB Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapacağınız zaman uygun faiz oranları ile birlikte gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler bankanın internet bankacılığını kullanarak veya mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerdir. TEB 10.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu yapmak için SMS ile hemen işlem yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kimlik numaranızı 44/66 ya mesaj atarak hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. TEB üzerinden alacağınız bu krediler de onay almanız durumunda 36 ay vadeli Kredi kullanacaksınız. TEB Bankası ayrıca kendi kurduğu ceptetep üzerinden de online kredi başvurusu yaptırmaktadır.

Fibabanka 10.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Fibabanka üzerinden bir 10.000 TL'ye gelir belgesiz kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için bankanın internet bankacılığını kullanabilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. 10.000 TL kredi başvurusu ayrıca sms ile de yapılmaktadır. Kimlik numaranızı 34 22'ye mesaj atarak ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Fibabanka ayrıca SMS ile eğitim kredisi de vermektedir. Bunun için okul yazıp boşluk bırakın kimlik numaranızı yazıp 34 22'ye gönderin. Bu şekilde sms ile okul kredisi de alabilirsiniz. Banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşterilere hızlı bir şekilde Kredi ihtiyacını bu bankadan sağlamaktadır.