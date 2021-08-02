22000 TL Kredi Başvurusu Yapacaklara 2 Banka Düşük Faizli 1 Banka Faizsiz Olarak İşlem Yapacak. Uygun faizli krediler ile faizsiz kredi kullanmak isteyenlere yeni bir haber var. İşte detaylar... İhtiyaç kredileri başvurusu yapmak isteyen müşteriler, bankaların güncel kredi kampanyalarına bakarlar. Kredi kampanyalarından en çok tercih edilen bireysel tüketici kredisi almak istiyorsanız bankaların başvuru şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Sizlere yazımızda 22 bin TL kredi veren bankalar ve bu bankaların, hangi şartlarda kredi vereceğinden bahsedeceğiz. 22.000 TL kredi kullanabilmeniz için banka şartlarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler hızlı ve anında onay olabilmeleri için bu şartlara uygun olmak zorundadır..

22 bin TL kredi almak için şartlar nelerdir?

Bankalardan kredi kartı, kredi ve kredili mevduat hesabı ürünlerini kullanabilmeniz için ihtiyaç kredisi başvuru şartlarına uygun müşteri olmanız gerekiyor. İhtiyaç kredisi için bankalar müşterilerinin, 1100 ve üzerinde kredi notunun olmasını istemektedir. Kredi notu düşük olan müşteriler başvurularını yapsalar dahi kredi onayı alamazlar. Başvurusu onaylanacak olan müşterilerin ayrıca banka sicillerinin de temiz olması gerekiyor. Temiz olması durumu sizin diğer bankalardaki ödemenizin düzenli yapılması durumudur. Verilen bu şartlara uygun müşteri olduğunuzu biliyorsanız aşağıdaki bankalarda ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 22 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından dolayı müşterilerin sıkça tercih ettiği bir banka şubesidir. Size en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru sonrasında banka sizlere uygun faizlerle 22.000 TL kredi verecektir. ihtiyaç kredisi almak isteyen müşteriler bu bankadan kredi uygunluğuna göre ayrıca yüksek limitli ihtiyaç kredisi de kullanabilir. İhtiyaç kredisi kullanmak için banka emekli veya düzenli geliri olan ve sigortalı çalışan birisi olmanızı isteyecek, sigortalı olarak çalışan müşteriler en az 6 aylık sigortaları varsa kredi onayı alabileceklerdir. Emekli olan kişilerde kredi notu önemli olmadan 100.000 TL ye kadar emekli maaşını taşımaları durumunda, ihtiyaç kredisi Ziraat Bankası üzerinden alabileceklerdir. Ziraat Bankası verdiği krediler de 36 ay vade ile sizlere Kredi imkanı sunmaktadır.

ING Bank 22 bin TL kredi nasıl alınır?

ING Bank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olan müşterilerin hızlı bir şekilde onay alacakları sistem internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvurusudur. Bu bankadan aldığınız ihtiyaç kredilerinde banka sizin kredi notunuza göre ihtiyaç kredisi verecektir. Ayrıca Kredi notunuz a göre banka faiz oranı uygulayacaktır.

22 bin TL kredi aldığınızda 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli olarak bu bankadan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Eğer Bankada bir hesabınız varsa internet bankacılığı şifresi alarak bu hesabınıza bağlı olarak bir kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan Kredinizi hiçbir şekilde bankaya gitmeden hesabınıza aktarabilirsiniz. Hafta sonu dahil bu kredileri kullanmanız mümkündür.

Türkiye Finans 22.000 TL faizsiz kredi

Bankadan faizsiz kredi kullanmak istiyorsanız, Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden bu Kredi talebini gerçekleştirebilirsiniz. Banka Müslüman Dinine bağlı olarak ihtiyaç kredileri vermektedir. Bu verilen kredilerde hiçbir şekilde faiz uygulanması olmaz. Kredi başvurusu yapan müşteriler kar payı oranları ile 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirler. İhtiyaç kredilerinde başvuru yapmak isteyenler şubelere gidebilir ve internet sitesi üzerinden online kredi başvurusu yapabilir.Türkiye Finans Katılım Bankası 3 ay ertelemeli olarak da sizlere faizsiz kredi verecektir. Kredi başvurusu yapan kişiler, kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda onay alabileceklerdir.