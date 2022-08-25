Bankamatik Kartı Olanlara Duyuru: Hesabınıza 30 bin TL Yatabilir. Akbank web sitesinden gerçekleştirilen bu duyuruda, 30 bin TL’ye dek kendi bankasından bankamatik kartı kullanan vatandaşlara ihtiyaç kredisi vereceğini söyledi. Akbank, 30 bin TL’ye dek verdiği kredide 36 aylık ödeme tablosu da sunacaktır. Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılıp, işlemlerini bizzat ilerletmek isteyen kişilere bu kampanya çok iyi gelecektir.

Nakde gereksiniminiz varsa Akbank şubelerini ziyaret etmeden de internet bankacılığı ile başvuru yapabilirsiniz. Hatta SMS göndererek de bunu yapmanız mümkündür. Akbank’ın sunduğu bu kampanyaya katılmak için fazla beklemeyin. Dilediğiniz zaman başvuruda bulunabileceğinizi de bilmelisiniz. 90 gün ertelemeli işlem de yapabilirsiniz.

Akbank Kredi Başvurusuna Dair Tüm Bilgiler

Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyenler için bilgiler sunmaya devam ediyoruz. Telefonunuzun SMS kısmına girerek TC kimlik numaranızı yazın. Ardından 4425 numarasına bu mesajı gönderin. Böylece kredi başvurunuzu tamamlamış olacaksınız. Akbank’tan başlatılacak olan bu temel kampanyada nakde gereksinim duyan herkes net bir biçimde kısa sürede sonuç alacaktır.

İşlemler Akbank Direkt uygulamasından da yapılabilir. Fakat bu uygulamayı kullanabilmeniz için Akbank müşterisi olmanız gerekmektedir. Müşteri olmanız halinde uygulamayı tamamen aktif bir şekilde kullanabileceksiniz. Bunu da sözlerimize bizzat eklemek istedik. Her açıdan başvurunuzu sorunsuzca tamamlamak niyetindeyseniz siz de bu tür yöntemleri dilediğiniz gibi takip edebilirsiniz. Kolaylıklar diliyoruz, umarız istediğiniz gibi olur.