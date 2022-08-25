Emekliye müjdeli haber yetişti! Ziraat bankası emekli maaşını alan kişilere 50 bin TL ihtiyaç, 100 bin TL borç için

Ziraat Bankası üzerinden yapılan emekli kampanyasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilirken, aynı zamanda 100000 TL'ye kadar da borç kapatma kredisi kullanarak diğer bankadaki olan tüm borçlarımızı kapatabileceğinizi haberi geldi. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu duyuruda, kendi bankasından emekli maaşı alan vatandaşların yapacakları kampanyalar ile birlikte aynı gün içinde kredi ödemeleri yapacağını açıkladı.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilmektedir.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanmak için Ziraat Bankası müşterisi olmanız yeterli olacaktır.

Ziraat bankasının nakit başvurusunda nasıl bulunuluyor?

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapmak isteyen kişiler, ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurduktan sonra işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Ziraat Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 başvurularınızı gerçekleştirerek, sizler için hazırlanan özel kredi kampanyalarına da katılabiliyorsunuz.

50000 TL ihtiyaç kredisi, kullanmanız durumunda banka sizlere 36 ay vadeye kadar kredi Ödeme Tablosu hazırlarken, eğer 100000 TL borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız, 24 ay vadeli kredi kullanabileceğinizi unutmamanız gerekiyor. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların şartlara uygun olmaları durumunda, Ziraat Bankası üzerinden kredi alabilmeleri için herhangibir engel yoktur.