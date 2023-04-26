Bankamatik kartı olanlar dikkat! Hesabınıza 12000 ve 14000 TL ödeme yatacak! IBAN numaranızı verin!

Yapı Kredi ve Akbank'tan Gelir Belgesiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası

H1: Yapı Kredi ve Akbank, Gelir Belgesiz İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başlattı

H2: Nakit İhtiyacı Olan Vatandaşlara Uygun Faizlerle İhtiyaç Kredisi İmkanı

Yapı Kredi Bankası ve Akbank, 12 ve 14.000 TL arasında bankamatik kartı hesabı üzerinden ödeme almak isteyen vatandaşlar için gelir belgesiz ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Kampanya, bankaların internet siteleri üzerinden duyuruldu.

Kampanya kapsamında, 12 ve 14.000 TL arasında onay alan vatandaşlar, gelir belgesiz ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilecekler. Ayrıca, kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde gerçekleştirilecek ve 3 ay ertelemeli ödeme imkanı sunulacak.

Yapı Kredi Bankası ve Akbank, başvuruları uygun olan tüm vatandaşların uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştiriyor. Banka müşterisi olanlar, şubelere gitmeden mobil uygulamalar üzerinden veya internet siteleri üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Başvurular, Cep telefonu aracılığıyla SMS ile de yapılabiliyor.

Akbank da bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasıyla başvuruları hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor ve nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler veriyor. Akbank'tan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, internet şifresi oluşturarak kredi işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilirler.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, Yapı Kredi ve Akbank'ın başlattığı bu kampanyalarla uygun faizlerle ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Kampanyalara başvurular, şubelerine gitmeden mobil uygulamalar üzerinden veya internet siteleri üzerinden yapılabiliyor.