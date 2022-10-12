Bankamatik kartı olan, Banka hesabı olan kişilere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başladı...

Bankamatik kartı olan vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan Yapı Kredi Bankası nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası yapacağını açıkladı. Bankamatik kartı kullanmanız durumunda, sizlerde Yapı Kredi Bankası üzerinden, ihtiyaçlarınızı gerçekleştirilip hızlı bir şekilde nakit kredi kullanabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak da aynı gün içinde alabileceksiniz. Bireysel tüketici kredisi adıyla verilecek olan bu kredilerde banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşların 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabileceğini söylemek istiyoruz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler öncelikli olarak banka şartlarına uygun olmaları durumunda, bankamatik kartı hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşların belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredileri hesaplarına aynı gün içinde yatırılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların belirtilen politikalar dahilinde ihtiyaç kredileri hesaplarına yatırılarak, hemen aynı gün içinde ödenmektedir.

Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında evet, kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, şubelere gitmeden işlemlerini yapabilmeleri için cep telefonları üzerinden mesaj atmaları yeterli olacaktır. Cep telefonunuz üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve SMS ile hemen aynı gün içinde nakit onay almak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

Yapılacak olan başvurular sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlar, en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek bankamatik kartı hesapları üzerinden işlemlerini gelir belgesiz olarak yapabilmektedir. Banka hesabı olan kişiler, ayrıca internet bankacılığı şifresi uygulaması üzerinden de 7 24 ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve onaylanan tüm kredileri hesaplarında, şubelere gitmeden getirebilmektedir. En düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden sizlerde 5 dakika içerisinde işlem yaparak, kredi kullanabilirsiniz.