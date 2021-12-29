Bankamatik Kartı Kullanan Kişilere ATM Üzerinden Ödeme Başladı, 10.000 TL ve 15.000 TL Net Nakit Ödemesi Yapılacak

Bankamatik kartı kullanan kişilere 10.000 TL ile 15.000 TL ödeme yapılacak. Bankalar tarafından yapılan duyuruda daha önce kredi ve kart kullanmış kişiler, düzenli olarak bankamatik kartı kullanıyorsa bankalardan 10 bin TL ve üzerinde nakit ödemesi alabileceklerdir. Bankamatik kartı kullanan kişiler 5 dakika içinde başvuru yaparak hemen sonucu görecek ve onaylanan kredi hesaba yatacak.

10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler 5 dakika içinde maaş müşterisi olması durumunda kredilerini hesaplarına yatıracaktır. Bankamatik kartı kullanan kişiler bankalar üzerinden nakit almak istiyorsa başvuru yapmak için bankanın internet bankacılığını kullanabilirler. 10.000 TL ve 15.000 TL nakit kredi kullandığınızda banka sizlere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlayacaklardır. Başvuru yapacak olan kişiler kredi notu 1200 ve üzerinde ise bankadan daha düşük faizlerle kredi alacaktır.

Denizbank Kredisi

Denizbank uygun faiz oranları ile 15.000 TL ödeme yapacak. bunun için cep telefonunuz üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Kredim TC kimlik yazarak 3280 numarasına mesaj atarsanız bu bankadan uygun faizle kredi kampanyasına başvuru yapmış olacaksınız. Denizbank üzerinden 15.000 TL ve üzerinde kredi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verecektir. 15.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyenler 36 ay vadeye kadar hemen onaylı kredi kullanacaklardır.

Akbank Kredisi

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan 15.000 TL'ye kadar krediyi şubeye gitmeden kullanabiliyor. Eğer bu bankada hesabınız varsa bu işlemi yapabilirsiniz. Hesabı olmayan müşteriler ise cep telefonundan SMS atarak Kredi başvurusunda bulunabilir. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 44 25 Numarasını gönderin. 5 dakika içerisinde ne kadar onay aldığınızı mesajı sizlere gelecektir.

QNB Finansbank Kredisi

QNB Finansbank üzerinden 5030 numarasına mesaj atarak hemen kredi kullanabilirsiniz. 5030 numarasına atılan mesaj ile 5 dakika içinde kredi sonucunu göreceksiniz. TC KİMLİK numaranızı yazarak 5030 numarasına gönderebilirsiniz. Onay aldıktan sonra kredinizi sadece kimlikle kullanacaksınız. QNB Finansbank hesabı olan müşteriler ise QNB mobil uygulamasına girerek buradan kredi başvurusunu yaparak şubelere gitmeden kredi kullanabilirler.