Bankalardan online ve şubelere gitmeden kredi almak isteyenler enpara kredisi veya cepteteb kredisi kullanacak

Enpara ve CepteTEB Online 50.000 TL Kredi veriyor. Bankalardan online ve şubelere gitmeden kredi almak isteyenler enpara kredisi veya cepteteb kredisi kullanabilirler. Sizlere bu yazımızda kredi başvurusu nasıl yapılır ve başvuru şartları nelerdir bunlardan bahsedeceğiz.

Bankalardan kredi kullanacak olan müşteriler için iyi haberler gelmeye başladı. Ülkemizin iki dijital bankası olan Enpara ve CepteTEB bankaları 50.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi vermektedir. Sizde bu bankadan online olarak kredi kullanabilir ve bankaya gitmeden adresinizde gelen personel ile veya kullanıyorsanız internet bankacılığı ile kredinizi kullanabileceksiniz. Başvuruyu 7 gün 24 saat yapabilir ve tüm ihtiyaçlarınız için kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank ortaklığında kurulan enpara.com bankası ve TEB ortaklığında kurulan CepteTEB bankası şubesiz bankacılık işlemleri yapan 2 bankadır. Bu bankalardan kredi almak istiyorsanız bankanın şartların ve politikalarına uygun olmanız gerekmektedir. Dilerseniz şimdi sizlere bu şartlar hakkında bilgiler verelim.

Kredi Başvurusu İçin Şartlar Nelerdir?

Bankalardan kredi alabilmeniz için başvuru şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Banka uygun faizlerle ve uygun kampanyalar ile kredi verirken müşterilerinde bu politikalara uygun olmasını istemektedir. Özellikle internet üzerinden şubesiz kredi veren bankalar için müşterilerin kredi notu yüksek olması gerekiyor. Eğer bankalarda kredi notunuz düşük ve icralık durumlarınız varsa kredi başvurusu yapsanız dahil onay alamazsınız. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka şartlarına uygun müşteri olmanız durumunda hemen onay alabilirsiniz. 18 yaşının üzerinde ve TC vatandaşı olan müşterilerin kredileri onay alacaktır.

Enpara 50.000 TL Kredi Başvurusu

Yukarıda verdiğimiz şartlara uygunsanız bankanın kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Enpara.com sitesi üzerinden veya kullanıyorsanız internet bankacılığı ve mobil şube üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Enpara.com bankası sadece ihtiyaç kredisi vermektedir. Sizin kredi notunuza göre banka kredi faizi uygulayacaktır. Verdikleri kredilerde QNB Finansbank politikalarına uygun olarak hizmet vermektedirler.

50.000 TL’ye kadar kredi başvurusu yapabilir ve 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Bu bankadan konut kredisi veya taşıt kredisi gibi teminat ve ipotekli krediler kullanamazsınız. Sadece ihtiyacınıza göre banka kredi onayı verecektir.

CepteTEB 50.000 TL Kredi Başvurusu

Enpara.com üzerinden kredi başvurusu yapmadıysanız aynı şartlara uygun CepteTEB üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurup hemen kredi başvurunuzu yapabilirsiniz. Banka kredi değerlendirmesini yaptıktan sonra size cevap verecektir. Bazı durumlarda 5 dakika içinde cevap gelirken bazı durumlarda bu süre biraz uzamaktadır. Sizlerde er oneğline kredi başvurusu yapmak istiyorsanız en uygun faizlerle krediyi cepteTEB şubesiz bankacılık sayesinde alabilirsiniz.

Sizlere bu yazımızda enpara ve CepteTEB bankası kredi başvurusu hakkında bilgiler verdik. Eğer bu bankanın müşterisi değilseniz ve kredi başvurunuz onaylandıysa genel müdürlük sizi arayacak ve randevu isteyecektir. Adresinize banka personeli gelecektir ve size hesap açıp krediyi kullandıracaktır. Ayrıca bu bankalardan dilerseniz aidatsız kredi kartı başvurusu da yapabilirsiniz.