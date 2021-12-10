Bankalardan Kredi Ödemesi 120 Gün Yapılmayacak, Son Dakika Açıklama Geldi

4 ay ödemesiz kredi veren bankalar hangileridir? 4 ay ödemesiz olarak kredi alacağınız bankaların başvuru şartları nelerdir? Bu bankaların kredi başvuru aşamaları ve şartları hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Sizlerde eğer ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız 4 ay ödemesiz olarak kredi alabileceğiniz bankalar hakkında bilgileri yazımızı okuyarak öğrenebilirsiniz.

Verilen bu krediler ihtiyaç kredisi olarak müşterilere sunulmaktadır. Sizlerde eğer 4 ay ödemesiz olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ilk olarak bankaların kredi politikalarına uygun bir müşteri olmamız gerekiyor. Kredi politikalarına uygun olan müşteriler kredilerini aynı gün içerisinde ister bankadan isterlerse de internet bankacılığı üzerinden kullanabilirler. İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman toplamda 36 ay vadeye kadar işlem yapabilirsiniz. Bu kullanacağınız kredilerde ilk taksit ödemesinde 4 ay ertelemeli olarak yapabiliyorsunuz.

Vakıfbank 4 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden 4 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Size uygun olarak verilen bu krediler de banka sizleri hızlı bir şekilde onay verir. Vakıfbank devlet bankası olmasından dolayı müşterilerine daha düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sunar.

100 bin TL'ye kadar aynı gün içerisinde kedi kullanabilirsiniz. Kredi kullanacak olan kişiler ayrıca emekli ve düzenli bir geliri olan çalışan müşteri olması gerekmektedir. Bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız bankalar üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Vakıfbank özellikle emekli olan müşterilere kredi notu düşük olması durumunda bile kredi onayı veren bankalardan birisidir. Emekli maaşınızı bankaya taşıdığınızda maaşınızın 22 katına kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Bu durumdan sonra kredinizi hızlı bir şekilde alacak ve onaylanan krediniz üzerinden 4 ay ertelemeli olarak kredi kullanabileceksiniz.

İş Bankası 4 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Bu banka üzerinden ertelemeli kredi kullanmak istiyorsanız, size en yakın İş Bankası şubesine gidebilirsiniz. İş Bankası şubesine gittiğiniz zaman banka sizlere kredi hakkında detaylı bilgiler verecektir. Kimliğinizi ve gelir belgenizi banka şubesindeki yetkili personele verdikten sonra kredi başvuru formunu doldurarak da Kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

Kredi başvurusunda bulunduktan sonra sizlere hemen kredi sonucu verilir. Bu sonuca göre kredi onayını alırsınız, İş Bankası İş Cep üzerinden de sadece 3 ay ertelemeli olarak 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Banka şubelerinden 200 bin TL'ye kadar kredi verilmektedir.

DenizBank 4 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapmadan önce bankaya SMS atarak ne kadar kredi onayı alacağınızı öğrenebiliyorsunuz. Bunun için 32/80 numarasına KREDİM yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak gönderim yapın. Bu şekilde Kredi başvurunuzu yapmış olacaksınız. Kredi başvurusu yapan müşteriler onay almaları durumunda kredilerini en yakın banka şubesinden kullanabilirler. Kimliğiniz ile birlikte en yakın DenizBank şubesine gittiğinizde banka 36 ay vadeli ve 4 ay ertelemeli olarak sizlere kredi imkanı sunmaktadır.