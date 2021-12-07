Bankalardan Emekli Promosyonu Almak İsteyenler ve Alanlar Dikkat, Son Dakika Açıklama Geldi, 3 Banka Duyurdu

Bankalar emekli olan kişilere promosyon vermeye devam ediyor. Ülkemizin kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank ile birlikte, kamu destekli bankaları olan İş Bankası, Şekerbank ve Ziraat KAtılım Bankası yeni kampanyalarını duyurdu. Bankaların sosyal medya hesaplarından ve resmi internet siteleri üzerinden yaptıkları açıklamalarda emekli promosyonları ile ilgili gelişmeler yaşandı.

Emekli maaşını bu bankalardan alan ve 3 yıl başka bankaya taşımayacağını söyleyen kişilere, kamu ve özel bankalarından yeni kampanyalar duyuruldu. Emekli olan kişiler alacakları bu ödemeleri geri ödemeyecek. Emekli olan kişilerin alacakları promosyon limitleri ise merak ediliyor. Emekliler bu promosyonları maaşlarına ve bankalara göre alacaklar. Bankalar ön koşulsuz olarak verdikleri bu ödemeleri hibe olarak hesabınıza yatıracak.

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu Limitleri Belli Oldu

Kamu bankası olan ve en çok emekli müşterisinin olduğu banka olan Ziraat Bankası, 1500 TL altında maaş alan kişilere de 500 TL emekli promosyonu vereceğini açıkladı. 1500 TL ve üzerinde (2500 TL'ye kadar) maaş alan kişiler ise 625 TL emekli promosyonu alırken, 2.500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişiler, 750 TL bu bankadan 3 yıl için emekli promosyonu alabilecekler. Ödemeler bir kere yapılacak ve 3 yıl sonunda sözleşme yenilenerek tekrardan alınabilecek. Ziraat Bankası emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere de aynı şartlarda hem kredi hem de kredi imkanı da sağlayacak.

Diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank'ta emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere, 750 TL'ye kadar emekli promosyonu verecek. Bankaların şubelerinden, müşteri hizmetleri numarasından ve banka internet bankacılığı aracılığı ile başvuru yapabileceksiniz.

İŞ Bankası en fazla 1000 TL ödeme Yapacak..

İş Bankası ise emekli olan kişilere en fazla 1000 TL emekli promosyonu veriyor. 3 yıl bu bankadan maaş alan ve 2500 TL üzerinde emekli maaşı olan kişiler 1000 TL ödeme alırken, 1500 TL ile 2500 TL arasında maaş alan kişiler, 875 TL, 1500 TL altı maaş alan kişiler ise 750 TL emekli promosyonu alabileceklerdir. Banka şubelerinden başvuru yapabilirsiniz.