Son Dakika: Cumhurbaşkanı Duyurdu: 2 Yıl Geri Ödemesiz Kredi Desteği Geldi

Pandemi şartlarının da getirdiği süreçte vatandaşlara müjdeli haber geldi. Kobilere Hazine ve Maliye Bakanlığından müjdeli haber geldi. 6 aydan 24 aya kadar ödemesiz kredi seçenekleri sunulmaya başladı. Kobileri canlandırmak ve destek olmak için uygun faiz oranları ve erteleme seçenekleri ile krediler verilmeye başlandı. 6 aydan 24 aya kadar ödemesiz olmanın yanında 5 yıla vade seçenekleri de kobilere sunulan bir diğer avantaj oldu.

Bunun yanında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) üzerinden de kobilere birçok avantaj sunulmaya devam ediliyor. Faizsiz krediler, destek hibeleri, ihracat destekleri veriliyor. Bunun yanında mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı kapsamında pandemi süresince etkilenen işletmelere de destekler sunuluyor.

24 Ay Geri Ödemesiz Kredi

Kobiler en fazla 100.000 tl limit ile 5 aya varan vade seçenekleri ile kredi kullanabiliyor. Verilen kredilerin geri ödemesi de 6 ay ila 24 ay sonrasında başlıyor. Bunun yanında kobiler her yeni ilave istihdam karşılığında da ek kredi alabiliyor. Bunun yanında şirketler ve soğuk zincir taşımacılığı yapan firmalarda kredi miktarı 500.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu zor günlerde firmasını veya işletmesini büyütmek isteyenlere, yeni istihdam olanakları sunanlara kredi desteği de devletten geldi.

Ne Kadar Çok İstihdam O Kadar Çok Kredi

Yapılan desteklerde istihdam ettiğiniz kişi sayısı büyük önem kazanıyor. Özellikle işten çıkarmaların ve kapanan firmaların arttığı şu dönemde yeni işe alım yapan firmalara ve kobilere destek artıyor. İstihdam ettiğiniz kişi sayısı kadar kredi alabiliyorsunuz. Bu sayede 100.000 TL olan limiti artırabiliyorsunuz. Her yeni kişi aldığınızda ve istihdam sağladığınızda tekrar başvuru yaparak yeniden kredi alma imkânı elde edebiliyorsunuz. Pandemi sürecinde istihdama destek sürüyor. Bunun yanında soğuk zincir taşımacılığı yapıyorsanız destek miktar 500.000 TL’ye çıkıyor ve istihdam artıkça verilen destek miktarı bu tür firmalarda da yükseliyor.

Düşük Faizli Veya Faizsiz Krediler

Kobilere bunun yanında verilen kredilerde düşük faiz seçeneği veya hiç faizsiz olarak da destek sunuluyor. İstihdam sağlayan kobilere sadece vade süresi ve erteleme imkânı ile değil düşük faiz oranları ile de destek çıkılıyor. Kimi zaman faizsiz kredi imkanları bile sunuluyor.