Bankalardan 120 Ay Vadeye Kadar Kredi Kampanyası Başladı, İlk Taksit Ödemesinde 3 Ay Erteleme Olacak

Bankalar 120 ay vade ile en düşük konut kredisine farklı faiz oranları veriyor. Kişiye verilen bu kredi türü için satın alınacak ev ipotek ettirilir. Akbank sizler için 120 ay vadeli şekilde konut kredisi imkanı sağlıyor. En az verilen kredi tutarı 10.000 TL iken En fazla verilen kredi tutarı ise 1,000,000 TL olarak verilir.

Faiz oranı ise sabit olarak 1,37 oranında belirtilir. Kişi alacağı evi bu kredi türünde ipotek ettirip kredi süresi dolunca ipotek kaldırılır. 120 ay vadeli Konut kredisi veren bir diğer banka ise Garanti BBVA bankası olmaktadır. En alt limit 10.000 TL olurken en yüksek limit ise 750.000 TL olmaktadır.

Faiz oranları ise 1,42 ile 1,79 oranında değişiklik gösterir. Sabit faiz oranı bulunmaz ve kişinin kredi notuna göre belirlenir. 120 ay vadeli şekilde kredi imkanı sunan bir diğer banka ise ING bankası olmaktadır. Bu banka 1.000 TL’den başlayıp en yüksek limiti 5,000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Faiz oranı ise belirli olmayıp kişinin kredi notuna göre 1,59 ile 1,69 arasında değişiklik yapar. Bir diğer banka ise Türkiye İş Bankası olmaktadır. 120 ay verdiği vade ile sabit faiz oranı verir. Kredi İçin En alt limit 5.000 TL olup en yüksek limit 5.000.000 TL iken faiz oranı 1,40 olarak belirlendi. Bu kredi türünün 120 ay vade olarak veren bir diğer banka ise Yapı Kredi Bankası olmaktadır. Bu banka en az 10.000 TL olarak verilirken en yüksek tutar ise 5.000.000 TL olarak belirlendi. Faiz oranı ise sabit olup 1,37 olarak belirlenmiştir. Bu kredinin bazı şartlarını taşıdığınız zaman kredi tutarı anında hesabınıza yatırılır.

120 Ay Vadeli En Düşük Konut Kredisi İçin İstenilen Belgeler Nelerdir?

Bu kredi türü için kişiden belli Belgeler istenir. Bu belgelerden en önemlisi ise başvuru yapacak kişinin kimlik belgesi olması gerekir. Bununla birlikte kişi alacağı evin tapu belgesinin fotokopisini ihtiyacı vardır. Kişinin İkametgah belgesi de istenilen belgeler arasında yer alır. Alınacak evin tapusu yok ve tamamlanmamış ise kredi alma oranı çok düşüktür. Bununla birlikte kişinin alacağı evle ilgili küçük çaplı bir araştırma yapılıp evin asıl değeri belirlenip kredi tutarı ödenir. Kişinin son 3 aya ait gelir belgesi ve elektrik faturası gibi belgelere ihtiyacı vardır. Bu belgelerin eksik olması ile başvurunuz reddedilir.