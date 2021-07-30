Son Dakika: Bankalara Gitmeden, Müşteri Hizmetleri Numarasını Arayarak 20.000 TL Hesabınıza Atabileceksiniz. Uygun faiz oranları ile hemen banka şubelerine gitmeden onay alabileceksiniz. İşte detaylar...

Bankalardan kredi kullanmak artık eskisi kadar zor değildir. Online olarak telefon üzerinden internet bankacılığından mobil şubelerden ve müşteri hizmetlerinden kredi kullanabiliyor. Merak edilen sorulardan birisi de müşteri hizmetleri üzerinden nasıl kredi alınabileceğidir.

Kredi alabilmeniz için öncelikle o bankada bir hesabınızın olması gerekiyor. Bu bankada hesabınız varsa onaylanan Krediniz hesabınıza yatar ama eğer bankada hesabınız yoksa müşteri hizmetleri numarasından kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi de şubelerden kullanabilirsiniz.

Başvuru yapacak olan kişilerin Kredi notu en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka sizlere sonucunu söyleyecektir. Şimdi sizlere hangi bankalardan müşteri hizmetlerine kullanarak kredi başvurusu yapabilirsiniz, bunun hakkında bilgiler verelim.

Denizbank müşteri hizmetleri üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank Müşteri Hizmetleri numarası 0850 222 0 800 arayarak müşteri temsilcisine bağlanıp, Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Denizbank ihtiyaç kredilerinde hızlı ve anında onay veren bankalardan birisidir. Bu numarayı eğer banka hesabı olan bir kişi ararsa kredi onayı aldıktan hemen sonra kredi başvurusunu onaylanan tutarını hesaba atabilecekdir. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka sizleri olumlu veya olumsuz olarak yanıt verecektir.

Kullanacağınız kredilerde banka 36 ay vade ile sizlere kredi imkanı sunacaktır müşteri hizmetleri haricinde bankanın resmi internet sitesini kullanarak, bankanın ATM sini kullanarak ve bankanın internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusu yapmanız mümkündür.

Finansbank müşteri hizmetleri üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

QNB Finansbank müşteri hizmetleri numarası olan 0850 222 0 900 tuşladıktan sonra bankanın müşteri temsilcisine bağlanarak, kredi başvurusu yapabilirsiniz. Finansbank üzerinden yaptığınız bu Kredi başvurusunda hızlı bir şekilde onay almak istiyorsanız, kredi notunun yüksek olması gerekiyor.

Notu düşük olan veya kredi sicili bozuk olan kişilerin yaptıkları başvurular, olumsuz sonuçlanacaktır. Bu bankadan ayrıca kolay bir şekilde SMS atarak da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için kimlik numaranızı 5030'a göndermeniz yeterlidir. Başvuru sonrasında 5 dakika dolmadan mesaj attığınızda cep telefonuna kredi sonucu gelir ve onaylanan krediyi istediğiniz banka şubesinden kullanabilirsiniz.

Akbank müşteri hizmetleri numarası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapacağınız bir diğer banka ise Akbank olmaktadır. 444 25 25 numarasını arayarak hemen Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu banka sizlere online olarak Akbank Direkt Kredi imkanı mı tanıyacaktır. Akbank Direkt Kredi üzerinden alacağınız kredilerde 36 ay vade sizlere sunulacaktır. Kredi başvurusu sonrasında bankalar müşterilerine uygun faiz ile işlem yaptırmaktadır.

Akbank ayrıca internet bankacılığı kullanan müşteriler nerede hızlı bir şekilde kredi onayı vermektedir. Müşteri hizmetleri üzerinden ve internet bankacılığı üzerinden yapacağınız kredilerde onaylanan kredinizi hesabı atmanız mümkündür. Akbank kredi notunuza göre faiz oranı uygulamaktadır.