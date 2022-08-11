Bankalara Borcu Olanlar Bu Hataya Düşmeyin!

Artık günümüzde finansman desteği almak için ilk akla gelen bankalar olmaktadır. Konut veya taşıt sahibi olmak isteyenler, banka kapılarını aşındırıyor. Zira konut veya taşıt sahibi olmak pek mümkün gözükmüyor. Dar veya orta gelirli aileler ihtiyaçlarını ertelemeden bankalardan kredi desteği almakta. Kredi ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlara sevindirici haber geldi. Fakat bu konuda dikkat edilmesi gerekin hususu da göz ardı etmemek lazım. Kredi borcu olan kişinin borcu hayat sigortasından karşılanır mı? Borcu bitmeden vefat eden kişinin kredi borcunu kim öder? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Her gün yüzlerce kişi, yılda milyonlarca vatandaş bankalardan değişik ihtiyaçlar doğrultusunda kredi alıyor. Kredi kullanımında birçok banka, vatandaşlara hayat sigortanı zorunla hale getiriyor. Vatandaş ise vefat durumunda mirasçılarına borç bırakmamak adına hayat sigortasını mecburen kabul ediyor. Yalnız hayat sigortası her durumu kapsamadığından mirasçılara borç bırakma söz konusu.

HAYAT SİGORTASI NEDİR? ZORUNLU MUDUR?

Hayat sigortası, vatandaşın bankadan kredi çekerken yaptırmak zorunda olduğu sigortadır. Kredi süresi boyunca kişi vefat ettiğinde, kalan borçların mirasçılara kalmaması için yapılan sigortada borç sigorta şirketi tarafından ödeniyor. Dolayısı ile mirasçılara borç kalmaması sağlanıyor.

Bankalar artık hayat sigortasını zorunlu hale getiriyor. Konut veya taşıt alımlarında uzun vadeli kredilerde kendilerini güven altına almak için bunu şart koşuyor. Borçlu vefat ettiğinde banka borcu sigorta şirketinden alarak mirasçıları zor duruma düşürmüyor.

Hayat sigortası olan vatandaşa tazminat ödenebilmesi için, borçlu olan kişinin hastalık, intihar veya öldürülme durumu ile hayatını kaybetmesi gerekir. İntihar durumunda ise hayat sigortası şartı 3 yıllık olarak belirleniyor.

HAYAT SİGORTASI HER TÜRLÜ BORCU ÖDEMEZ!

Vatandaşlar kredi çektiklerinde vefat etmeleri durumunda mirasçılarına borç bırakmamak için yaptırdıkları hayat sigortası her türlü borcu ödemez. Hayat sigortası hem banka için hem de mirasçılar için lehine bir durumdur. Yalnız diyabet hastası olan vatandaşın kanser hastalığından ölmesi, şeker hastası olan bir kişinin komaya girerek vefat etmesi durumunda mirasçılar için olumsuz durumlar söz konusu olabilir.