60 Ay Vadeli 100 Bin Lira Tutarlı Kredi! Denizbank Yeni Kredi Kampanyasını Duyurdu!

Pandemi döneminde en çok etkilenen mesleklerin başında esnaf ve Kobi’ler geldi. Etkilenen bu kişi ve kurumlara gerek devletten gerekse bankalardan destek gelmeye devam ediyor. Devlet tarafından değişik türlerde destek verilirken, bankalar tarafından da esnaf ve KOBİ’lere avantajlı faiz oranları ile uzun vadeli kredi imkânları sunuluyor.

Esnaf ve KOBİ’ler için 100 bin lira tutarlı acık kredi verileceğini açıklayan banka, taksitli ticari kredi ile yatırım yapmak isteyenlere destek sağlayacağını açıkladı. Kullanıma sunulacak olan İşletme Kart ile kredi kartı ile alış veriş yapmak mümkün. Bunun yanı sıra Taşıt Tanıtma Sistemi ile yakıt ta alınabilecek.

ESNAF VE KOBİ KREDİSİ FAİZ ORANI

60 aylık vadeli müşteri kredileri, esnaf ve KOBİ’lerin limitli olarak alabileceği 100 bin lira tutarlı krediden yapılacak olan geri ödemeler sabit olarak eşit taksitler halinde esnek planlı olarak yapılabilecek. Kredi notuna göre ise faiz oranları uygulanacak.

Denizbank tarafından Pandemi döneminde maddi kayıp yaşayan vatandaşlar esnaf ve Kobi kredilerinden faydalanabilecek. Ayrıca İşletme Kart sahipleri kredili mevduat fonksiyonunu kullanabilecek.

ESNAF VE KOBİ KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Esnaf ve KOBİ’ler için uygulamaya koyulan hızlı kredi başvuruları değişik kanallardan alınabilecek. İsteyen kişiler internet bankacılığı kullanırken, isteyen mobil bankacılık üzerinden başvurularını yapabilecek. Bunun yanı sıra SMS yöntemi ile başvuru yapmak ta mümkün gözüküyor.

ESNAF VE KOBİ KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Banka tarafından sunulan krediye başvuru yapmak isteyen vatandaşların bazı belgeleri bankaya teslim etmeleri gerekir. Bu belgeler;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• İmza beyannamesi

• Oda kayıt belgesi

• Son 2 yıla ait vergi levhası

• Son 2 yıla ait hesap defteri veya bilanço ve gelir tablosu

• Mevcut ise mal varlığı dökümü ve tapu fotokopileri i