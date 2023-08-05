Ağustos ayında emeklilere yapılan promosyon ödemelerinin yanı sıra 10.000 TL, 9.500 TL ve 9.000 TL promosyon veren bankalarda da değişiklikler oldu. Rakamlar tamamen revize edildi! İşte Ağustos 2023'te emeklilere en yüksek maaş promosyonu veren bankaların güncellenmiş listesi.

İŞ BANKASI

İş Bankası için Ağustos 2023 emekli maaşı promosyon tutarlarına bir göz atalım. Promosyon 3.500 TL'ye kadar (3.500 TL hariç) olan emekli maaş tutarları için 4.500 TL'dir. 3.500 TL ile 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasındaki emeklilik tutarları için promosyon 5.250 TL'dir. 7.500 TL ile 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasındaki emekli aylığı tutarları için promosyon 6.750 TL'dir. Emekli maaşı tutarı 10.000 TL ve üzeri olanlar için ise promosyon 7.500 TL'dir.

QNB FİNANSBANK

Aylık ortalama maaş tutarı 0 ile 3.499 TL arasında olan bireyler için 4.800 TL promosyon bulunmaktadır. Ortalama aylık maaşınız 3.500 ile 7.499 TL arasında ise 5.600 TL promosyondan yararlanabilirsiniz. Ortalama aylık maaşı 7.500 ile 9.999 TL arasında olanlar için ise promosyon tutarı 7.200 TL'dir. Aylık ortalama maaşınız 10.000 TL ve üzerindeyse, CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirimle birlikte 8.000 TL promosyon alacaksınız. Bu da toplamda 9.200 TL'ye varan emeklilik ödülü kazanabileceğiniz anlamına geliyor.

ALBARAKA TÜRK

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka'ya taşıyan müşteriler, 6.500 TL'ye varan promosyonun yanı sıra 3.500 TL'ye varan ödül kazanma fırsatı yakalayacak! Ayrıca emekli maaşını bankaya taşıyan müşteriler, 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri halinde 500 TL ekstra ödül kazanacak. Ayrıca Albaraka, bankanın hizmetlerini tercih eden ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı veren müşterilerine 500 TL'lik ek bir teşvik sunarak bunun da ötesine geçiyor.

AKBANK

Şimdi Akbank'ın heyecan verici Ağustos 2023 emekli maaşı promosyonunu inceleyelim. Akbank'ın resmi açıklamasına göre, SGK Emekli Maaşını Akbank'tan alan emekliler, toplamda 10.000 TL'ye varan ödüllerin tadını çıkarmak için inanılmaz bir fırsata sahipler. Buna 7.000 TL'ye varan promosyonun yanı sıra 3.000 TL chip-para da dahildir. Bu muhteşem promosyondan yararlanmak için emeklilerin SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşlarını 01 Ağustos - 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında Akbank'a transfer etmeleri gerekiyor. Ayrıca üç yıl boyunca maaşlarını bankadan almayı taahhüt etmeleri gerekiyor.