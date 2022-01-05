Halkbank emekliyi ihya edecek! 750 lira karşılıksız nakit para hesaplara yatıyor!

Halkbank emekliyi nakit ihtiyacı için harekete geçti! Tüm emekliler karşılıksız nakit kasa hesaplarındaki 750 TL'lik mevduattan yararlanabilmektedir. Koronavirüs salgınının ekonomik anlamda yıkıcı etkilerinin sürmesi nedeniyle emeklilere ilaç gibi gelecek destek ödemelerinin açıklanması bu günlerde bankalar tarafından peş peşe açıklanmaya devam ediyor. Halkbank, yaşlılara müjdeli haber verdi. Başvuran emeklilere Halkbank'tan 750 TL nakit ödeme yapılacak. Emeklilerin emekli maaşı alma şartları oldukça basittir.

Türkiye'de bankalar milyonlarca yaşlıya kampanya ödemesi yapmaya devam ediyor. Halkbank bu sabah bazı yeni ödeme bilgilerini yayınladı. Bankadan yapılan açıklamada, emeklilerin 750 TL ek ödeme alacağı ortaya çıktı. Emekli promosyon ödemesi kapsamında yapılması beklenen 750 TL'lik ödemeden yararlanmak isteyenlerin Halkbank'ın şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Halkbank'ta terfi ödemelerinde çalışanın ücreti esas alınır. 750 TL maksimum ödeme ay sonuna kadar geçerlidir. Bu nedenle maaşını Halkbank'a devretmek ve promosyon ödüllerinden yararlanmak isteyen emeklilerin ay bitmeden bu işlemi gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Halkbank, gelirlerini emekli promosyon ödemesi kapsamında tutan ve ülkemde kalan emeklilere kazançlarına göre tazminat ödemektedir. Brüt maaşı 1500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, brüt maaşı 1500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, brüt maaşı alanlara ise 750 TL promosyon ödemesi yapılacak. Sabah saatlerinde yapılan banka açıklamasına göre 2500 TL ve üzeri maaş. Halkbank teklifi için ödeme sadece bir kez yapılacaktır.

Halkbank Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank, gelirlerini emekli promosyon ödemesi kapsamında tutan ve ülkemde kalan emeklilere kazançlarına göre tazminat ödemektedir. Brüt maaşı 1500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, brüt maaşı 1500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL, brüt maaşı alanlara ise 625 TL promosyon ödemesi yapılacak. Sabah saatlerinde yapılan banka açıklamasına göre 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 750 TL ödeme yapılacak. Halkbank teklifi için ödeme sadece bir kez yapılacaktır.

Halkbank Promosyon Ödemesi Başvuru Şartları Nedir?

Halkbank promosyon ödemesine hak kazanmak için öncelikle uygunluk koşullarını sağlamanız gerekir. Emekli müşterileri kendi bünyesine çekmeyi hedefleyen Halkbank, promosyon ödemesi için sizden ücretinizi taşımayı ve üç yıl kalmayı taahhüt etmenizi talep ediyor. Taahhüt emeklileri önümüzdeki üç yıl boyunca maaşlarını Halkbank üzerinden alacak. Promosyon ödemesi, son başvuru tarihini takiben en kısa sürede yapılır. Bir başka deyişle bugün maaş hesabınızı Halkbank'a aktarırsanız, para anında banka hesabınıza yatırılır.