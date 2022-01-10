Bankalar 0.77 faizli emekli vatandaşlara ihtiyaç konut kredisi verecek

Emekli vatandaşlar ihtiyaç konut kredisinden 0.77 faizle faydalanmak istiyorlarsa bu bankadan maaş almaları veya öncesinde bu bankaların birinden Kredi kullanmış olmaları gerekmektedir.

Son dakika haberi Olarak emekli vatandaşlara 0.77 faizle sadece kamu bankalarından alabilecekleri konut kredisi verilecek emekli maaşlarına uygun faizlerle kredi almak isteyen vatandaşlara bazı şartlar koş olmaktadır bu şartlara uygun olan vatandaşlar 0.77 faizle kredilerini olabilecekler bu krediler 20.000 TL'ye kadar verilecek konut kredilerinde ise 500 bin TL'ye kadar ödeme yapılacak. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 0.77 faizli kredi almak istiyorsanız bu bankalardan işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Emekli olan vatandaşlara yeni bir kampanya haberi duyuruldu 0.77 faiz oranları ile birlikte 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veya konut kredisi başvurusunda bulunabileceksiniz. 20.000 TL'ye kadar acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar emekli maaşlarını almış oldukları bankalar üzerinden 0.77 faiz oranı ve 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilecekler 20.000 TL ve 0.77 faiz oranı sadece emekli vatandaşın maaşını almış olduğu bankanın vatandaşa vereceği bir kredi kampanyasıdır.

Acil Nakit paraya ihtiyacı olan emekli vatandaşlar başvuruda bulunmuş oldukları kredilerden öncesinde onay aldıysa ve bu kredileri düzenli ödediği ise 0.77 faiz ile Ziraat Bankası Halk Bankası ve Vakıfbank üzerinden kredi kullanabilirler. Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden başvuruda bulunacak olan emekli vatandaşların bu bankalar üzerinden emekli maaşlarını almaları koşulu bulunmaktadır.

Son dakika kampanyası emekli olan vatandaşlara 0.77 faizli kredi kampanyası

Emekli olan vatandaşlarımız 0.77 faiz oranı ile kredi kullanmak istiyorlarsa daha öncesinde bankalardan kredi kullanmış olmaları veya maaşlarını bu bankalardan alıyor olmaları gerekmektedir. 36 ay vade imkanı sunulan bu krediler de taksit ödemelerinde 3 ay erteleme de mevcut Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamalar sonrası öncesinde bu krediyi kullanan emekli vatandaşlar bankanın resmi web sitesinden Kredi başvurusunda bulunabilecekler.

Ziraat Bankası'nın düzenlemiş olduğu bu kampanya sonrası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli olan vatandaşlar için hızlı bir kredi kullanma imkanı sunulacak. 10.000 TL 0.77 faiz oranı ile kredi kampanyası sadece emekli vatandaşların kullanabileceği Acil durumlarda kullanabileceği bir kredi imkanıdır.