Halkbank Kredi Notu Düşük Olan Vatandaşlara 20.000 TL Ödeme Yapacak!

Halkbank Findeks puanı düşük olanları 20.000 TL kredi verecek. Halkbank kampanyası ayrıntıları belli oldu! Detaylar haberin devamında…

Halkbank’ın Kredi Notu Düşük Olan Vatandaşlara Yönelik Düzenlediği Kredi Kampanyası

Halkbank'tan ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlarda aranan ilk koşul başvuru yapan kişinin az 18 yaşında olması gerekiyor. Halkbank ihtiyaç kredisini kredi puanı düşük olmasına rağmen başvuru yapan kişilerin son 5 yıla ait çalıştığı bankalarla da diğer işlemlerinde sicilinin temiz olması koşuluna aramaktadır. Halkbank ihtiyaç kredisi geri ödemesi için 36ay taksitle yapma imkanı sunuyor.

Halkbank kredi puanı düşük olan vatandaşlara kıyasla kredi başvurusu esnasında çalışan ve emekli vatandaşlara daha düşük faizli geri ödemesi imkanını sunacaktır. Emekli vatandaşlar için Halkbank’a maaş taahhütlü verdiği takdirde kredi puanı aranmaksızın istenilen ihtiyaç kredisi verilecektir. İhtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar Halkbank şubesine giderek kredi başvurusu için istenilen gelir belgesi ve nüfus cüzdanı ile şubeden başvuru sağlayabilecekler. Kredi başvurusu yapan vatandaşlar için ayriyeten geri ödeme planında ilk taksit ödemesi için 3 ay taksit erteleme avantajı sunulacaktır.

Halkbank şubesinden fiziki olarak işlem yapmak istemeyen ve teknolojinin getirdiği avantajlardan yararlanmak isteyen müşteriler Halkbank Mobil uygulamasına girerek veyahut internet bankacılığı girerek hiçbir belge şartı olmadan internet bankacılığı ve mobil bankacılık aracılığıyla başvuru yapabilirler. kredi başvurusu yapacak kişiler Halkbank Bankası müşterisi ise 0 850 222 0 400 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak telefondan ihtiyaç kredisi başvurusu gerçekleştirebilecekler.

Sizlerin de kredi notu düşük ise Halkbank internet bankacılığı veya mobil bankacılığı üzerinden gelir belgesi olmadan veya herhangi bir evrak talebi olmadan kredi imkanından faydalanabilirsiniz. Kredi hakkında detaylı bilgi için Halkbank şubesine gidebilir veya Halkbank müşterisi iseniz bankanın telefon numarasını arayarak kredi hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Nakit ihtiyacınızı gidermek adına 36 ay vade ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Krediniz onaylandığı takdirde Halkbank şubesinden kredinizi alabilir veya hesabınıza yatırabilirsiniz. Detaylı bilgi için Halkbank şubelerine gidebilir veya bankanın telefon numarasını arayabilirsiniz.