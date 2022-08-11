Bankadan Nakit Kredi Alacak Kişilere Yeni Sıcak Haber Geldi, Bankadan Başvuru Yapanlar 90 Gün Kredi Taksit Ödemesi Yapma

Bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi veya bir diğer adıyla tüketici kredisi kullanacak olan kişiler için yeni bir kampanya duyurusu haberi paylaşıldı. Denizbank, kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda, bankalar üzerinden nakit kredi almak isteyen kişilere 90 gün taksit ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu.

Son zamanlarda yapılan kampanyalar ile birlikte gelir belgesiz ihtiyaç kredileri kadar ilk taksit ödemesinde 90 gün taksit ertelemeli ihtiyaç kredileri de gündem olmaya devam ediyor. Denizbank'ın başlatmış olduğu bu kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak krediler verilerek, aynı gün içinde işlemleri gerçekleştirmek üzere krediler, hemen hesaplarına yatırılmaktadır.

Denizbank kredi başvurusu

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara kredi şartları uygun olması durumunda işlem yapılarak onay veriliyor. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler aynı gün içinde SMS ile kredi onayı alabilmektedirler. Kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusu yapıp, kredi puanınızın uygun olması ile birlikte hesaplarınıza ödemeler yatmaktadır.

Başvuru yapacak olan kişilerin banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olmaları durumunda, Denizbank üzerinden başlatılan kampanyaya katılabileceğini söylemek istiyoruz. Sadece ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için SMS atmanıza gerek yok. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden web kredi kampanyasına katılarak da Denizbank, ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank üzerinden kredi kullanacak olan kişilere ayrıca hızlı bir şekilde ödeme yapabilmeleri için düzenli olarak bir gelir belgesi olması da istenmektedir. Emekli olan vatandaşların emekli maaşları bu bankalar üzerinden alınması durumunda ihtiyaç kredilerini daha yüksek limitlerde de kullanabilirler. 50000 TL kredi kullanmanız durumunda sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu imkanı sağlanmaktadır.