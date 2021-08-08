Bankadan, kırmızı kalem olanlara 50000 TL kredi veriliyor, 2 Banka sabah saatlerinde açıklama yayınlandı

Bankadan, kırmızı kalem olanlara 50000 TL kredi veriliyor. Bankadan, kırmızı kalem olduysanız ve kredi kullanamıyorsanız vereceğimiz bankalar üzerinden 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. 50000 TL'ye kadar kredi kullanabilmeniz içinde bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. Şimdi sizlere bu şartların, hangileri olduğunu ve hangi bankalar üzerinden işlem yapacağınız hakkında bilgiler vereceğiz. Haberimizi okuyarak konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Bankalardan daha önce kullanmış olduğunuz kredi ve kredi ürünleriyle ilgili bir sıkıntı yaşadıysanız ve bu sıkıntı, icralık durumlara kadar geldiyse, banka, kırmızı kalem listesine giren müşteri grubundasınız demektir. Bu durumda olan müşteriler herhangi bir bankaya kredi başvurusu yaptıkları zaman kredi onayı alamazlar. Ayrıca kırmızı kalem olan kişiler, bankaların kara listede olan müşterileri grubundadır. Kırmızı kalemli olan kişiler bankalardan kredi kullanabilmeleri için bazı şartlara uygun olması gerekiyor.

Öncelikli olarak kırmızı kalemli oldukları borçları ödemeleri ve ellerine borcu yoktur kağıtlarını alıp icra dairelerinden de borçlarını düşürmeleri gerekmektedir. Bu şartlara uygun olan emekliler ve devlet memurları ile birlikte çalışan kişilerinde ipotekleri olması durumunda vereceğimiz bankalar üzerinden 50000 TL ve üzerinde kredi kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası Kırmızı Kalem Olanlara Kredi 50.000 TL ve Üzeri

Ziraat Bankası üzerinden kırmızı kalem, borcunuz olduktan sona ödemelerinizi yaptınız ve kredi kullanmak istiyorsanız, onay alabilirsiniz. Ziraat Bankası, özellikle emekli olan kişilerin emekli maaşlarını kendi bankalarına taşımaları durumunda kredi notu düşük olsun, kırmızı kalemli olsun hemen onay vermektedir. Kredi başvurusu için size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek buradan işlem yapabilirsiniz. Eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız da bu kredinizi kullanabilmeniz için bir ipotek vermeniz gerekiyor ve ipotek verdiğinizde, banka ipoteğin ekspertiz değerine göre, onay verir. İpotekli ihtiyaç kredilerinde sizin verdiğiniz, tapu belgelerinin, ekspertiz değerinin yarısına kadar kredi kullanırsınız. Tüm verilen ihtiyaç kredilerinde en fazla 36 ay vade, ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarıyla müşterilerine kredi imkanı sunmaktadır. Sigortalı olarak kredi başvurusu yapacak olan kişilerin ayrıca bir senedir aynı iş yerinde sigortalı olarak çalışıyor olması da gerekmektedir.

Şekerbank Kırmızı Kalem Olanlara Kredi 50.000 TL ve Üzeri

Şekerbank, üzerinden kredi kullanacak olan kişilere, ipotekli veya emekli olmaları durumunda bu kredileri kullanabilirler. Eğer bir ipoteğiniz varsa, Şekerbank şubelerine giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapmadan önce kırmızı kalem borçlarınızı kapattığınızdan emin olmanız gerekiyor. Size en yakın Şekerbank şubesine giderek bu banka üzerinden hızlı bir şekilde onay olabiliyorsunuz. Krediler 36 ay vade ve 3 ayı ertelemeli olarak verilmektedir. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarında bu bankaya taşımaları şartı vardır.