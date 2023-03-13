Bankadan gece haberi geldi, O banka kişilere 100.000 TL nakit vereceğini, belgesiz ödeyeceğini açıkladı

Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan yeni açıklama ile birlikte bu gece itibarıyla 100.000 TL'ye kadar nakit ödemeler başlayacağı açıklandı. 100.000 TL nakit kredi kullanacak olan kişiler Yapı Kredi Bankası üzerinden gerçekleştirecekleri kredi başvurularında belirtilen şartlara uygun olmaları halinde Kredi ödemelerine uygun faiz oranları ile birlikte hemen alabileceklerdir. Yapı Kredi Bankası üzerinden gerçekleştirilen ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlara belirli politikalar dahilinde ödemeler verilirken özellikle yüksek limitli kredi almak isteyen tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda işlemleri 5 dakika içerisinde yapılarak hesaplarına yatırılmaktadır.

Yapı Kredi Bankası t.c kimlik numarası üzerinden yapacağı sorgulama sonrasında nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan tüm vatandaşların uygun faiz oranları ile birlikte Kredi kullanmalarına olanak sağlayacak ve bu şekilde ihtiyaç kredisi almalarına sebep olacaktır. Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan sorgulama sonrasında kredi notu 1500 ve üzerinde olan herkes diledikleri zaman Bu bankanın yapmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve yine diledikleri zaman kredi ödemelerinden faydalanarak hesaplarını aynı gün içinde ödeme alabileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası başlatmış olduğu 100.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasında kredi puanı yüksek olan ve diğer bankalardaki borçlarını da düzenli ödeyen kişilere tüm Banka borçlarını kapatmak için de destek verecek ve rahat bir nefes almalarına olanak sağlayacaktır. Yapı Kredi Bankası üzerinden 100.000 TL ihtiyaç kredisi kullandığınızda borç kapatma kredisi de alabileceksiniz ve bu kredileri dilediğiniz zaman hesabınıza yatırarak kullanabileceksiniz. 100.000 TL kredi kullanmış olmanız durumunda ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapmak isteyen tüm vatandaşlara bankaya hemen sonuç vereceğini de açıkladı.

Yapı Kredi Bankası üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte bireysel kredi kullanmak istiyorsanız SMS atarak işlem yapabilirsiniz. 44 11 numarasına bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra gönderirseniz Yapı Kredi Bankası sms kredi servisi numarası üzerinden ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz. sms ile yapılan Kredi başvurularında onay alan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödemelerini hesaplarına yatırabilirler ve kredi kullanabilmektedirler.