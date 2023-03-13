PTT bugün duyuru yaptı! PTT hesabı olan, olmayan, para istiyorsa 20.000 TL ödeme alabilecek

PTT üzerinden yapılan yeni duyuru ile birlikte nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için belirli şartları uygun olarak Kredi ödemeleri gerçekleştirileceği ve banka hesabınızın olmaması durumunda da 20.000 TL'ye kadar gelir belgesiz nakit kredi kullanabileceğiniz bir kampanya hazırlandığı açıklandı.

PTT son zamanlarda özellikle de kredi başvurusu yaparak onay alamayan tüm vatandaşlara ödemeler verirken nakit kredi kullanacak olan vatandaşların PTT üzerinden alacakları bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için öncelikli olarak şubelere gitmeden işlemlerini yapabilecekleri kampanyalar vardır.

PTT ve Aktif Bank üzerinden başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız 18 yaşından büyük olmanız durumunda 20.000 TL kredi başvurusunu hemen yapabilirsiniz.

PTT 20.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için o bu bankadan yapacağınız tüm kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak uzun vadelerde Kredi ödemesine gerek ödeyebilirsiniz.

PTT 20.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu en yakın PTT şubeleri üzerinden kimliğinizle birlikte yapılırken aynı zamanda PTT'nin yapmış olduğu kampanyaya sms ile de başvuru yaparak dahil olabiliyorsunuz.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler cep telefonu üzerinden SMS atarak işlem yapmak istiyorlarsa PTT'ye kayıtlı olan cep telefonu numarası üzerinden PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazdıktan sonra bu mesajı 3050 numarasına göndererek Kredi başvurusunda bulunabileceklerdir.

PTT ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden Kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırabilecek ve dilediğiniz zaman bu banka şubeleri üzerinden işlemlerinizi yapabileceksiniz. PTT üzerinden eğer emekli maaşı alıyorsanız ve kredi kullanmak istiyorsanız PTT emekli kredisine başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. 20.000 TL ve üzerinde emekli kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların maaş müşterileri olmaları durumunda Kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde PTT üzerinden Aktif Bank aracılığı ile birlikte verilmektedir.