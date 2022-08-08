Bankada Parası Olan Vatandaşlar Haber Sizin İçin! Hesaplarınıza Yatacak

Şayet bankada hesabınız mevcut ise, yatırım yapmak istiyorsanız fırsat ayağınıza geldi. Her hangi bir riske girmeden vadeli mevduat hesaplarınız ile gelir kapısı sağlayabilirsiniz. 50 bin TL ile vatandaşlar 32 gün sonunda hiç çaba harcamadan, çalışmadan risksiz olarak 812 TL gelir elde edilebilir. Sadece 50 bin TL si olan vatandaşlar için değil, ayrıca 5 ile 10 bin TL mevcut tutarlar ile faiz kazancı sağlanabilir. Ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz…

BANKADA PARASI OLAN KAZAN SAĞLAYABİLİR!

Milyonlarca kişinin bankada hesabı mevcut durumda. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, risk almadan kazanç sağlamak istiyor. Kazanç sağlamanın en ideal yolu mevduat hesabı olarak ön plana çıkıyor. Banka faizlerinin yüksek oluşu vatandaşlar için cazip gözüküyor. Piyasayı yakından takip edemeyen, risksiz getiri elde etmek isteyen vatandaşlar için en kazançlı yol olarak mevduat faizleri gözüküyor. Stopaj uygulamasının olmaması yatırım araçları arasında bir adım önde bulunuyor. Kısa vadede riskiz olarak yüksek getiri elde etmek isteyen vatandaşların tercih ettiği yatırım aracı olarak banka mevduat hesapları ön plana çıkıyor.

Diğer yatırım araçlarında ortaya çıkan iniş çıkışlar, vatandaşı daha güvenli olan gelir kaynaklarına yöneltiyor. TL vadeli mevduat hesapları getiri olarak yatırımcılarına her ay risksiz olarak garantili sabit getiri sağlıyor.

Stopaj indirimini ile vatandaş durumu fırsata çeviriyor. Yaklaşık olarak 1,3 trilyon TL tutarında vadeli mevduat hesabında tutuluyor. Bu durum yatırımcısına kazanç sağlıyor. Ancak bu indirime rağmen bankalarda 375 milyar TL hala vadesiz olarak hesaplarda bekliyor. Bu tutar yatırımcısına gelir kazandırmak yerine boş konumda bekliyor.

VADELİ MEVDUAT HESABI AÇMAK OLDUKÇA KOLAY!

Vatandaşlar kolay bir şekilde vadeli mevduat hesabı açabilir. Banka şubelerine gitmeden, internet bankacılığı ile kolayca mevduat hesabı açılabilir. Başvuru veya hesap açılış bölümlerinden kısa sürede hesap açmak mümkün. Bir gün dahi hesapta bulunan tutar üzerinden getiri sağlanabilir. Uzmanlar bu konuda küçük gelir dahi olsa bu imkân değerlendirilmeli görüşünde.