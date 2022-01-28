Banka Şubesine Gitmeye Son! Artık Bankaya Başvurmadan Hazır Para Olan Yeni Kartlar Basılmaya Başlandı!

Kredi ve banka kartları, banka müşterilerinin alışverişlerinde ve para işlemlerinde kullanılan bir araçtır. Hemen hemen herkes tarafından kullanılan kartlar, her bankaya ayrı ve özel olarak basılmakta ve banka müşterilerine göndermektedir.

Kredi kartına başvuru yapmak isteyen banka müşterileri bankaların özel kampanyalarına katılarak, kendilerine en uygun kredi kartı seçeneklerini değerlendirebilmektedir. Bankalar, kredi kartlarına özel olarak kampanyalar yaparken bu kartlar üzerinden yapılan maddi işlemlerde de para puan kazandırmaktadır.

Kredi ve banka kartlarından kazanılan para puanlar daha sonraki harcamalarda kullanılabilmektedir. Bankaların kredi kartlarını alabilmek için ise banka kredi sicilinin uygun olması ve de kredi notunun yüksek olması gereklidir. Daha önceden bir kart kullanımı yok ise kredi puanı 0 olmaktadır. Bu durumda ise kredi notu düşük olduğu için hem kredi miktarı hem de kredi kartı limiti düşük olacaktır.

Akbank Axess Kartı Nasıl Alınır?

Akbank üzerinden kredi kartı başvurusu yapmak isteyen kişilerin bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi kartı başvurusunu yapmaları yeterli olacaktır. Ayrıca en yakın banka şubesine gidilerek de kart için başvuru formu doldurarak başvuru yapılabilir. Bazı Akbank şubelerinde ise kredi kartı başvuru işlemleri tamamlandıktan hemen sonra anında onay alınarak, kart basım işlemi yapılıp tarafınıza iletilecektir.

Garanti Bankası Bonus Kart Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası üzerinden Bonus Kart başvurusu yapmak isteyen kişilerin bankanın web sitesine ya da uygulamasına giriş yapmaları gereklidir. Bunun yanında banka şubesine gidilerek de kart başvurusu yapılmaktadır. Bonus kart, piyasadaki en çok tercih edilen kredi kartları arasında yer almaktadır. Kart için yapılan başvuru, aynı gün içinde değerlendirilerek ve onay alınması halinde kredi kartı basım işlemine girerek, ortalama bir hafta gibi bir süre içinde kurye aracılığı ile tarafınıza iletilecektir.

Kart başvuru işlemlerini yaptıktan sonra başvurulara onay alınmaz ise tarafınıza banka tarafından bir mesaj iletilecek ve kart talebinin neden onaylanmadığı bilgisi verilecektir. Bonus kart için başvuru yapan kişiler, onaylarını aldıktan sonra Genel Müdürlük tarafından aranarak kişisel bilgileri talep edilecektir. Bu aşamada güvenlik amaçlı bazı bilgiler iletilecek ve de kart basılıp tarafınıza gönderilecektir. Hem Garnti Bankası hem de AkBank, kredi kartı başvuruları için bankaya gitmeden online araçlar üzerinden işlem yapmaya ve başvuru almaya olanak tanımaktadır.