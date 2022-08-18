Banka Puanı Yüzünden Onay Alamayanlar! Kredi Notu Sıfır Olanlarda Başvuru Yaparak PTT'den 40.000 TL Alıyor...

Banka puanı yüzünden bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanamayan kişilere ve kredi notu sıfır olan kişilere PTT üzerinden yapılan yeni kampanya ile birlikte 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı.

Ptt üzerinden yapılan bu kampanyada banka kredi puanı sıfır olan veya banka kredi puanı düşük olan vatandaşlara 40000 TL'ye kadar ödeme verilecek ve bu kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturmanıza imkan sağlanacaktır. Ptt ve aktif Bank arasında başlatılan bu kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan kişilerin 3 ay ertelemeli olarak alabilecekleri bu kredi kampanyaları ile birlikte 40000 TL'ye kadar aynı gün içinde destek ödemeleri verileceği açıklandı.

Bireysel ihtiyaç kredisi olarak verilecek bu kredilere katılmak isteyen kişiler, PTT şubeleri üzerinden ve PTT'nin yapmış olduğu SMS Kredi Servisi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek onaylanan tutarlar, aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılacaktır. Banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirebilecek ve onaylanan bu krediler, aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılacaktır

Emekli maaş alan vatandaşların bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi almak istemeleri durumunda ise maaşlarını PTT'ye taşıyarak, kredi imkanından faydalanacağını söylemek isteriz.

Ptt üzerinden 40000 TL'ye kadar kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu cep telefonu üzerinden SMS atarak da kolay birşekilde yapabilirsiniz. Sms ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 30 50 numarasına mesaj olarak önerebilir. başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonuçlarını alacak olan PTT şubeleri üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin ihtiyaç kredisi almaları durumunda en yakın banka şubelerine giderek kredi kullanacağını söylemek isteriz.