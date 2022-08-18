Son dakika: 7.5 Milyon emeklinin beklediği ödeme gerçekleşti! Bugün Cumhurbaşkanı açıkladı ve ödemeler başladı...

Emekli olan vatandaşlar için Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından ödenecek olan 50000 TL'ye kadar nakit kredi kampanyaları bugün itibariyle başlıyor. Emekli olan kişilerin emekli maaşlarını kamu bankaları üzerinden almaları durumunda 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerde devlet destekli olarak sadece emekli olan vatandaşlara işlem yapılarak kredi kullandırılmaktadır. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalarda özellikle bayramdan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da bu kampanyanın haberi verilmişti.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılan kredi kampanyasında 50000 TL nakit kredi kullanacak olan emekliler ayrıca diğer bankadaki olan kredi kartı borçlarını kapatmak içinde bu bankalar üzerinden kredi alabilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte sizlerde ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız bu bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyalarına katılarak ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay birçok yerde gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyadan faydalanacak olan vatandaşlara devlet destekli olarak 50000 TL'ye kadar ödemeler yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 50000 TL emekli kredisi kullanacak olan kişilerin maaş müşterileri olmaları durumunda başvurularını banka şubeleri üzerinden yapabildikleri gibi, ayrıca banka şubelerine gitmeden de işlemlerini gerçekleştireceğini söylemek isteriz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 50000 TL emekli kredisi kullanacak olan kişilere en düşük limitlerde 5 bin TL kadar ödeme verilmektedir. Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden almanız durumunda sadece ihtiyaç kredisi için değil, devlet destekli olarak verilecek konut kredisi TOKİ kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerden de faydalanabiliyorsunuz. Sizlere en yakın banka şubelerine giderek işlemlerinizi gerçekleştirerek, kredi, kampanyalar hakkında genel bilgileri alabilir, güncel faiz oranlarını öğrenebilir ve banka şubelerine giderek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. 50000 TL üzerinde de kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların güncel kredi faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredilerini kullanabilir ve ayrıca yüksek limitli kredi kullandıkları içinde diğer bankadaki olan borçlarını kapatarak işlem yapabilirler.