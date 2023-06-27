Artan maliyetlerle birlikte, vatandaşlar çeşitli kampanyaları takip ederek indirimlerden yararlanma konusunda daha dikkatli hale gelmiştir. Bankalar da müşteri tabanını aktif tutmak için çeşitli kampanyalar sunmaktan geri kalmamaktadır. TEB Bankası da müşterilerine özel bir kampanya duyurarak tam 2.000 TL'yi müşterilerine hediye edeceğini açıklamıştır. Bu kampanyaya katılmak için ise TEB'in mobil internet uygulaması olan CEPTETEB aracılığıyla başvuru yapılması gerekmektedir. TEB müşterileri, otomatik fatura ödeme talimatı vererek ekstra nakit kazanma fırsatını elde edebileceklerdir. 2.000 TL'ye kadar olan nakit fırsatı ile ilgili detaylar TEB resmi internet sitesinde açıklanmıştır. Peki, TEB kampanya detayları nelerdir? TEB Bankası'nın 2.000 TL kampanyasına katılmak için hangi şartlar gerekmektedir? İşte ayrıntılar...

TEB Bankası, müşterilerine özel olarak 2.000 TL hediye etmektedir. Müşteriler, kendilerine özel bir kod aracılığıyla arkadaşlarını CEPTETEB müşterisi olmaya davet ettiklerinde 2.000 TL'lik hediye CEPTETEB hesaplarında tanımlanmaktadır. Kampanya katılım süresi 30 Haziran 2023 olarak belirlenmiştir. Müşterilerin kendilerine özel davet kodunu kullanmaları büyük önem taşımaktadır. Yakınlarını CEPTETEB müşterisi olmaya davet edenler, 2.000 TL değerinde Migros Hediye Çeki kazanarak alışverişlerini 2.000 TL'ye kadar bedavaya getirebilmektedirler. Kampanyadan yararlanmak isteyenler, https://www.cepteteb.com.tr adresinden müşteri olma formunu doldurarak başvuruda bulunabilmektedirler. Ardından CEPTETEB Mobil uygulaması indirilerek "Davet Kodu" alanından bir kod alınmaktadır.

CEPTETEB'e Yakınını Getirene 2.000 TL Migros Hediye Çeki

Kampanyadan faydalanmak isteyenler, hızlıca işlemlerini gerçekleştirdiklerinde 10 kişiyi CEPTETEB müşterisi olmaya davet ederek 2.000 TL değerinde Migros Hediye Çeki kazanabilmektedirler. Kampanya 30 Haziran 2023 tarihine kadar devam etmektedir. Bu tarihe kadar müşteri olan ve 10 kişiyi CEPTETEB müşterisi olmaya davet eden vatandaşlar kampanyadan yararlanma şansına sahip olacaklardır.

Bu kampanya, TEB Bankası müşterilerine sunduğu özel bir fırsattır. CEPTETEB aracılığıyla yapılan davetler ve katılım şartlarının yerine getirilmesiyle müşteriler 2.000 TL'lik karşılıksız bir hediye elde etmektedirler.